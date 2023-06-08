ذكرت وسائل إعلام إماراتية، أمس الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبدأ اعتباراً من يوليو/تموز المقبل في تطبيق نظام جديد يخفض عدد أيام عمل بعض الموظفين الحكوميين إلى أربعة أيام أسبوعياً وثلاثة أيام عطلة على أن توزع عدد ساعات العمل الأسبوعية على أربعة أيام، لكن الهيئة الاتحادية قامت بتصويب النبأ بأن ذلك يقتصر على فئات محددة.

وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أن هذا القرار الذي أثار اهتمام كثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس جديداً، فقد صدر به قرار مجلس الوزراء في مايو/أيار الماضي، وهو القرار الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الذي صدر في العام 2022 وتضمن تفاصيل جديدة عن أنظمة العمل والاجازات.

ووفقاً للائحة التنفيذية تحدد ساعات العمل كالتالي:

– يجوز للموظف العمل بدوام كامل 4 أيام فقط، بساعات عمل مكثفة بحد أقصى 10 ساعات يوميا فيما يسمى بـ “أسبوع عمل مضغوط”.

– يجوز للموظف بدوام جزئي العمل بما لا يقل عن 8 ساعات في اليوم لمدة 4 أيام.

– يتيح النظام أيضاً لجهة العمل التنويع بين الأنظمة بما يتناسب مع حاجة العمل بدون الالتزام بنظام واحد.

– يمكن للموظف أن يعمل من مقر العمل أو عن بعد أو بنظام مختلط “هجين” بينهما أو من خارج الدولة.

– ويطبق كل هذا على الموظفين المدنيين مع بعض الاستثناءات يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

5 أنواع عمل جديدة

اعتمدت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، حديثاً، خمسة أنواع عمل جديدة في الجهات الاتحادية؛ وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

والأنواع الجديدة هي العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة، والعمل عن بُعد من خارج الدولة، والدوام بساعات عمل مكثفة (أسبوع العمل المضغوط)، والعمل الهجين.