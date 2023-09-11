الإمارات، تحذير من عمليات احتيال لسحب الأرصدة البنكية

حذرّت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في دولة الإمارات أفراد المجتمع من خطورة التعامل بأرقام الحسابات الشخصية أو البنكية عبر التطبيقات الذكية، والتجاوب مع المكالمات الواردة من محتالين مجهولي المصدر، خاصة المكالمات، التي يدعي المتصل خلالها بأنه مندوب أو ممثل لإحدى الجهات أو الشركات أو البنوك، مطالباً المتصل به بتحديث بيانات حساباته البنكية، ليزوده ببعض البيانات السرّية الخاصة ببطاقاته البنكية وأرقام حساباته المالية، مثل رقم البطاقة، ورقم التحقق ورقم OTP كخطوة أخيرة لإتمام المعاملة، ثم يتفاجأ المتصل به خلال دقائق معدودة بسحب رصيده البنكي، وتعرضه لعملية نصب إلكتروني.

وأكد العقيد حمد العوضي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، أهمية التوعية بالجرائم الإلكترونية، التي تعد تحدياً عالمياً في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا في كافة مجالات الحياة، ما يستدعي نشر الوعي، للحذر واتخاذ إجراءات الحماية من عمليات النصب والاحتيال والابتزاز بكافة أشكاله، مشيراً إلى أن شرطة رأس الخيمة تعمل على نشر التوعية الأمنية بصورة مبتكرة بين شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، عبر كافة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مدار الساعة، داعياً إلى متابعة حسابات الشرطة، للاطلاع على الظواهر والمستجدات الأمنية، والتعرف على طرق الوقاية والحماية منها، حفاظاً على الحقوق والممتلكات والمال العام.

ووجه أفراد المجتمع لعدم التردد في الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية، أو ابتزاز يتعرضون له، أو سلوكيات يشتبه بها، عبر الاتصال على الشرطة فوراً عبر الرقم 901، أو التواصل على الرقم “999”، المخصص للحالات الطارئة، لتدارك الواقعة فور حدوثها، واسترجاع الحقوق لأصحابها، وتعزيز سرعة الاستجابة، ونشر الأمن والأمان.