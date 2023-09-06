محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الإمارات تصدر تنويها بشأن الهوية الرقمية

محمد علي by محمد علي
الهوية الرقمية الإماراتية
الهوية الرقمية الإماراتية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية (تدرا)، تنويها بشأن الهوية الرقمية في البلاد.

وقالت عبر حسابها على موقع إكس “تويتر سابقا”، تعليقاً على ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات احتيال مفترضة باستخدام الهوية الرقمية.

وأكدت الهيئة أن الهوية الرقمية (التي تستخدم لتسجيل الدخول إلى الخدمات الذكية من خلال تطبيقها (UAE Pass) آمنة تماما، وشددت على ضرورة توخي الحذر عند تلقي المتعاملين أي إشعارات أو طلبات للدخول، وضرورة قراءتها جيداً قبل الضغط على أي زر.

وختمت: “وذلك تفادياً للتعرض للاحتيال من أشخاص يسعون للوصول إلى حساباتكم”.

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