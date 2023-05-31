الإمارات تحدد 14 محظوراً في قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين

أقر المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، أمس الثلاثاء، في قاعة زايد في مقر المجلس في أبوظبي، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وحدد مشروع القانون 14 محظوراً على دور وغرف العبادة لغير المسلمين.

وأكدت شما المزروعي، أن الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل مسيرة التسامح والتعايش والمودة التي انتهجها المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقالت في بداية مناقشة مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين: إن المغفور له الشيخ زايد، سبق وتحمل صيانة كنيسة القيامة، واستقبل مندوب الفاتيكان في عام 1974، مشيرة إلى أن البيت الإبراهيمي في أبوظبي يعد رمزاً للتعايش ومصدراً لإلهام الشعوب، وإن رسالة الإمارات للعالم التسامح والتعايش.

وأكدت الوزيرة أن الإمارات تعيش حالة من الازدهار الفكري والثقافي والاقتصادي، ويوجد على أرضها اليوم 12 اعتقاداً دينياً، وديننا هو دين الإسلام، والدستور يضمن حرية العبادة والعقيدة والدين، ما تطلب تقديم مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين.

ونص مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، على إنشاء لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، ويُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، ويجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

وحسب مشروع القانون يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يُعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته، وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الآخرين وأمام القضاء.

كما نص على أنه تعد أموال دار العبادة ملكاً لها، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة.

كما نصت مادة العقوبات على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

وحدد مشروع القانون 14 محظوراً على دور وغرف العبادة؛ وهي: استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أي أديان أو طوائف أو عقائد أخرى، التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام، إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف.

كما تضمنت المحظورات، ممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها، ممارسة أي عبادة من العبادات خارج دور العبادة، تنظيم المؤتمرات دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، التصرف بأموالها في غير الأغراض التي أُنشئت من أجلها، عقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية، ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير، جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال، أن تكون لها علاقة رسمية أو غير رسمية بالمؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة بأي صفة كانت، التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك، أي أفعال أخرى يُحظر الجهة المختصة على دار أو غرف العبادة القيام بها.