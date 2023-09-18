الإمارات تحدد سعر سندات بمليار دولار

نقلت وكالة «رويترز» عن وثيقة، قولها إن حكومة الإمارات حددت سعراً استرشادياً أولياً عند حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لسندات دولارية لأجل 10 سنوات.

كما ذكرت “بلومبيرج” أن الحكومة تخطط لبيع سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن ذلك، وذلك ضمن خطة لجمع ما لا يقل عن مليار دولار من خلال عملية البيع.

وارتفعت الإيرادات الحكومية 31.8 بالمئة في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي، بالمقابل، زادت النفقات 6.1 بالمئة على أساس سنوي إلى نحو 427 مليار درهم.

وحافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار، فيما يسمح الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة.