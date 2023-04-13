الإمارات تحدد رسمياً إجازة عيد الفطر

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية للعام 1444هـ، حيث تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وجاء التعميم استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.



وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الفترة من 29 رمضان حتى 3 شوال 1444 هجرية وبما يوافقها من التاريخ الميلادي، ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.