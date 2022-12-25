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الإمارات تحتل المركز 13 عالميا في مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية متفوقة على اليابان وإسبانيا وفرنسا

حافظت دولة الإمارات على المركز الأول عربيا، وقفزت إلى المركز 13 عالميا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت بذلك قفزة كبيرة تمثلت في 8 مراكز دفعة واحدة على المستوى العالمي، وواصلت أيضا تصدرها للمنطقة العربية.
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أظهر مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة على عدد من البلدان الكبرى، مثل اليابان وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وكندا.

مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية عالميًا، يضم 193 دولة، وينشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة

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ترتيب الإمارات في مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية

  • حلّت دولة الإمارات في المرتبة 13 عالميا في مؤشر (EGDI 2022) لتطوير الحكومات الإلكترونية، حيث حصلت على درجة (0.9010).
  • جاءت اليابان في المرتبة 14 بدرجة (0.9002).
  • فيما حلت إسبانيا بالمرتبة 18 بدرجة (0.8842).
  • وجاء ترتيب فرنسا في المركز 19 عالميًا بدرجة (0.8832).

الدول العشرة الأولى في قائمة الأمم المتحدة لتطوير الحكومات الإلكترونية

  1. الدنمارك بمعدل (0.9717).
  2. فنلندا بدرجة (0.9533).
  3. كوريا الجنوبية بدرجة (0.9529).
  4. نيوزيلندا بمعدل (0.9432).
  5. أيسلندا بمعدل (0.9410).
  6. السويد بدرجة (0.9410).
  7. 7.   أستراليا بمعدل (0.9405).
  8. إستونيا وسجلت درجة (0.9393).
  9. هولندا بمعدل (0.9384).
  10. 10.الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل (0.9151).

سلط تقرير تنمية الحكومة الإلكترونية 2022 الضوء على المساهمة المتزايدة للتحول الرقمي والحكومة الرقمية في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والدور المهم الذي لعبته أدوات الحكومة الرقمية في مكافحة جائحة كوفيد-19.

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معايير التصنيف

  • صنّف التقرير الأممي دولة الإمارات ضمن فئة مرتفع جدً (VH)، وهو أعلى تصنيف لتطور الحكومات الرقمية حول العالم.
  • جاءت الإمارات أيضا في المركز الأول عالميًا بتحقيقها العلامة الكاملة 100% في معياري “تقديم المحتوى”، و”البنية المؤسسية“، واللذين يعتبران من المؤشرات الفرعية لمؤشر الخدمات عبر الإنترنت (OSI).

ويقيس معيار “تقديم المحتوى” ، مدى توافر المعلومات والموارد العامة الأساسية عبر الإنترنت، بينما يركز معيار “البنية المؤسسية” على استراتيجية الحكومة الرقمية على الهيكل التنظيمي، والتشريعات التي تنظم الوصول إلى المعلومات والخصوصية، وسياسة البيانات المفتوحة وغيرها.

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