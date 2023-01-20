الإمارات تحتفظ بمكانتها كواحدة من أكثر دول العالم أماناً

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مركزها الأول في مؤشر الإرهاب العالمي للعام الرابع على التوالي، حيث تعتبر من أكثر الدول أماناً في العالم بمستوى “منخفض جداً” لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي، وفق النتائج الصادرة عن مؤشر معهد الاقتصاد والسلام الدولي (IEP).

ويعد مؤشر الإرهاب العالمي من المؤشرات التي تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات بمتابعتها والاستناد عليها، ودعم بياناتها من خلال مبادرة “السلام والاستقرار العالمي” التي تتبناها الوزارة، حيث تم من خلال المبادرة المذكورة دعم بيانات المؤشر بالتواصل مع المصادر المؤثرة الدولية كالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة، ومعهد الاقتصاد والسلام (المسؤول عن إصدار المؤشر)، وإفادتهم بالتقارير الوطنية المعنية بجهود الدولة في مكافحة الإرهاب، والذي توضح الدور الفاعل للوزارة والجهات المعنية واللجان المختصة بالدولة في مجال مكافحة الإرهاب.

ويوفر مؤشر الإرهاب العالمي ملخصاً شاملاً للتوجهات والأنماط العالمية المؤثرة في الإرهاب منذ العقدين الأخيرين، ويقوم على تحليل مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة.