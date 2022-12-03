الإمارات تجذبهم: قصة الرحالة الرقميين من نبوءة إلى واقع

يُعرَّف الرحالة الرقمي بأنه شخص يستخدم التكنولوجيا، وخاصة الكمبيوتر المحمول والإنترنت، للعمل عن بُعد من أي مكان في العالم، ومن هنا جاء ارتباط مصطلح الرحالة الرقميين بتاريخ الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وظهور مهن جديدة كالتصميم والبرمجة والتسويق الإلكتروني.

وباء كورونا

كان هذا التوجه موجودا في منطقة الكاريبي ودول أوروبية صغيرة مثل استونيا، وقد أدى وباء فيروس كورونا إلى انتشاره بشكل كبير عندما اكتشف الملايين من موظفي المكاتب الذين طُلب منهم العمل من المنزل أنه يمكنهم العمل من أي مكان، والآن تتنافس الحكومات لإغراء الرحل الرقميين للعمل في بلدانها لجذب المواهب، فضلا عن إنفاقهم أموالهم في الاقتصاد المحلي.

الإمارات

باتت العديد من الدول، وعلى رأسها الإمارات، تصدر تأشيرات الرحل الرقميين والتي تتباين في شروطها من بلد لآخر، ويتعين على مقدم الطلب من أجل هذه التأشيرة في الإمارات تقديم الوثائق التالية:

جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل

تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات

للموظفين: إثبات توظيف من صاحب العمل الحالي مع عقد عمل صالح لمدة عام، وشهادة بآخر راتب شهري بحيث لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

لأصحاب العمل: إثبات ملكية للشركة لمدّة سنة أو أكثر، مع متوسط دخل شهري لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

أبرز المحطات التاريخية

بدأ العمل من أي مكان يكتسب زخما عندما أصبحت شبكة واي فاي متاحة لاستخدام المستهلك في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، لكن التنبؤ بهذه الطريقة في العمل يعود إلى عقود سابقة:

1964، تحدث كاتب الخيال العلمي البريطاني آرثر كلارك لأول مرة عن هذا الأمر في توقعاته بالنسبة لتكنولوجيا المستقبل.

1974، تحدث كلارك مجددا عن الأمر، مشيرا إلى أن أجهزة الكمبيوتر ستمكن الناس من العمل من المنزل والوصول إلى سجلاتهم المصرفية.

1983، بات ستيف روبرتس أول رحالة رقمي بالمعني الحرفي عندما تجول في أنحاء الولايات المتحدة باستخدام دراجة مُحوسبة. وقد وصفته مجلة بوبيولر كمبيوتنغ ماغازين بأنه رحّل عالي التقنية.

1989، وُلدت الشبكة العنكبوتية العالمية عندما اخترع العالم البريطاني تيم بيرنرز لي شبكة الويب العالمية أثناء عمله في المنظمة الأوروبية للبحوث النووية في سويسرا.

1993، تم إطلاق شبكة الويب العالمية (WWW) في المجال العام.

1997، تم إصدار الواي فاي لاستخدام المستهلك.

2003، إطلاق سكايب

2006،إطلاق تويتر

شهدت السنوات التالية تقدما كبيرا في تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت مما ساهم في انتشار هذا الشكل من العمل، حتى كان وباء كورونا في أواخر 2019 مما أجج هذا التوجه.

ما هي مجالات عملهم؟

يرتبط عملهم في الأساس بالإنترنت، ويشمل المجالات التالية:

كتابة المحتوى

إدارة المحتوى

الترجمة

البرمجة

التصميم

الأمن السيبراني

التسويق

35 مليون رحالة رقمي

هناك ما يقدر بـ 35 مليون من الرحالة الرقميين في جميع أنحاء العالم، يساهمون بما قيمته 787 مليار دولار سنويا في الاقتصاد العالمي. وإذا كانت حركة الرُحل الرقمية العالمية دولة فستحتل المرتبة 41 في العالم من حيث عدد السكان.