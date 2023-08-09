مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الإمارات تتصدر قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عربية يليها الكويت

صندوق الاستثمارات السعودي الثالث عربيًا

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حاز الصندوق السيادي لجهاز أبوظبي للاستثمار على المركز الأول بين الصناديق السيادية العربية، تلاه هيئة الاستثمار الكويتية، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثالث عربيًا.

وذلك وفقًا لبيانات معهد SWFI، الذي يرصد تطور قيمة أصول الصناديق السيادية حول العالم.



وصندوق الثروة السيادي هو صندوق استثمار مملوك للدولة يتألف من الأموال التي تولدها الحكومة، التي غالبًا ما يتم اشتقاقها من فائض احتياطيات الدولة، حيث توفر الصناديق السيادية منفعة لاقتصاد الدولة ومواطنيها.



وتصدر الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي المركز الأول عالميًا بقيمة حوالي 1.37 تريليون دولار، وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بقيمة 1.35 تريليون دولار.

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