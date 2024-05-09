الإمارات تتصدر العالم بمعدل امتلاك العملات المشفرة بـ 30.4% والهند بعدد المالكين بـ93 مليون

حلت الإمارات بالمرتبة الأولى في معدل ملكية العملات المشفرة، وهي النسبة المئوية للسكان الذين يمتلكون العملات المشفرة بعد تجاوزها 30% بحسب إحصائيات بوابة دفع العملات المشفرة تريبل إي Triple-A، وهي تعود للعام 2023. وتبرز دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى معدلات ملكية العملات المشفرة على مستوى العالم، بفضل مواكبة الحكومة لتطور التقنيات والعملات المشفرة، كما هو موضح في تقرير ثروة العملات المشفرة لعام 2023 الصادر عن شركة Henley & Partners، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت ﺳﻠﻂﺔ ﺗﻨﻆيم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺳوق أﺑوظﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ في (FSRA-ADGM) أول من وضع القواعد واللوائح المتعلقة بشراء وبيع العملات المشفرة.

وتظهر قائمة تصنف الدول العشرة الأولى معدلات ملكية العملات المشفرة في العالم بالإضافة إلى عدد الأشخاص الذين يمثلون تلك النسبة. ويظهر تصنيف البلدان على أساس العدد الفعلي لمالكي العملات المشفرة، تصدر الهند المرتبة الأولى بـ 93 مليون شخص، والصين في المرتبة الثانية بـ 59 مليون شخص، وستحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بـ 52 مليون شخص.

وتتصدر فيتنام جنوب شرق آسيا ووفقًا لمجلس التشفير للابتكار، فإن مقتنيات العملات المشفرة في فيتنام غير خاضعة للضريبة أيضًا، مما يجعلها أصلًا جذابًا. وقد يكون السبب الآخر وراء ارتفاع معدلات الملكية في فيتنام هو العدد الكبير من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك (الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية). قد توفر العملات المشفرة وسيلة بديلة للوصول إلى هذه الخدمات دون الاعتماد على البنوك التقليدية.