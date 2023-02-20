الإمارات تتصدر الدول العربية في مجال تمكين المرأة

قالت الهيئة في بيان لها إن دولة الإمارات العربية المتحدة حصدت المرتبة الأولى عربياً في تمكين المرأة في المجالس النيابية والحكومة للسنة الرابعة على التوالي، وهو يمثل إنجازاً عربياً يدعو للفخر والاعتزاز.

وأصدر مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لهيئة المرأة العربية تقريره السنوي لعام 2022 الذي أدرج فيه جدول الدول العربية.

وقالت د. لينا أبو بكر، المديرة التنفيذية لهيئة المرأة العربية، إن ما تحقق من تقدم مذهل في تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربياً والثالث عالمياً بعد رواندا ونيكاراغوا، يجسد العناية التي يوليها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدور المرأة المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضافت أبو بكر بأن الدعم والتشجيع الذي تلقاه المرأة في الدولة من لدن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، جعل من المرأة الإماراتية أنموذجاً يحتذى به في النجاح والتميز.

وأثنى التقرير السنوي على تواجد 9 وزيرات في حكومة الإمارات، بما يعادل نسبة 33% وهي الأعلى عربياً، وكذلك إقرار قيادة البلاد تشريعات تجعل نسبة تواجد المرأة في البرلمان 50% وهي من الأولى عربياً وعالمياً قياساً للدول الإسكندنافية.

إضافة إلى ارتفاع نسبة النساء في وزارة الخارجية الإماراتية وفي عدد السفيرات في السلك الدبلوماسي، وانخراط نسبة عالية من النساء في أكاديمية الدكتور أنور قرقاش الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن التقرير لاحظ تطوراً لافتاً للنظر في حجم مشاركة المرأة في بلدان عربية عدة، ورافقه أيضاً تراجع وانخفاض كبير في نسب المشاركة في بلدان مختلفة عرفت بمدنية المجتمعات والانفتاح الثقافي والسياسي، مثل لبنان والكويت وجزر القمر.

وعبر التقرير عن تقديره للخطوات التي تتخذها الحكومة المغربية في تمكين المرأة في تولي مناصب مهمة في الحكومة، وإقرار نسبة ملزمة للمرأة في البرلمان المغربي، وإقرار استراتيجية وطنية للمرأة.

كما أشاد التقرير السنوي بتطور مسار مشاركة المرأة السعودية وتواجدها في مجلس الشورى بنسبة عشرين في المئة، وتعيين خمس سيدات بمنصب وكيل وزارة ومديرة جامعة، وثلاث سفيرات في السلك الخارجي، وكل ذلك يأتي تنفيذاً لرؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030.