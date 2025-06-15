الإمارات تتصدر استفسارات سفر الأعمال في مجموعة فنادق حياة بنسبة تتجاوز 57%

كشفت مجموعة حياة للفنادق عن تلقي أكثر من 42 ألف استفسار متعلق بفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024، بزيادة بلغت 5.2% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بتنامي الطلب على دمج التجارب الثقافية الأصيلة ضمن رحلات العمل.

واستحوذت فنادق حياة في دولة الإمارات على النصيب الأكبر من هذه الاستفسارات بما يعادل 57%، حيث سجلت نحو 24 ألف استفسار، ما يمثل نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي. في المقابل، شهدت فنادق المجموعة في المملكة العربية السعودية أكثر من 7,000 استفسار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2023.

جاءت دولة الإمارات في صدارة أسواق المنطقة من حيث عدد استفسارات فعاليات، ما يعكس جاذبية محفظة فنادق حياة لدى المسافرين من قطاع الأعمال. ويعد “جراند حياة دبي” واحدة من أبرز الوجهات لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات، حيث يضم الفندق أحد أكبر مراكز المعارض داخل فندق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمساحة تصل إلى 5,000 متر مربع وسعة استيعابية تبلغ 3,000 مشارك. وتبلغ المساحة الإجمالية لمرافق الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات في الفندق نحو 12,000 متر مربع.

كما سجّل قطاع سفر الأعمال زخماً متصاعداً على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق فيه إلى 1.64 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ارتفاعاً من 1.48 تريليون دولار في 2024، وفقاً لما أفادت به رابطة السفر التجاري العالمية (GBTA) ويُشير هذا النمو إلى تعافي القطاع واستعداده لمواصلة التوسع خلال السنوات المقبلة. ومع توقعات بتجاوز الإنفاق العالمي على سفر الأعمال حاجز 2 تريليون دولار بحلول عام 2028، تبرز أهمية قدرة شركات السفر على التكيّف بسرعة وفعالية مع تطلعات العملاء المتغيرة، لضمان بقائها في صدارة المشهد وتحقيق نمو مستدام.

تعليقاً عن هذا الموضوع صرَح بول دالغليش، نائب رئيس المبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نشهد تزايداً في رغبة المسافرين من قطاع الأعمال في الاستفادة القصوى من رحلاتهم من خلال تمديد الإقامة لبضعة أيام بهدف استكشاف الوجهات المحلية. ورغم عودة سفر الأعمال بقوة، إلا أن الإنفاق لا يزال يتّسم بشيء من الحذر سواء من جانب الأفراد أو الشركات، ما يجعل التركيز في هذا القطاع منصباً أكثر من أي وقت مضى على تحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار في كل رحلة عمل. وهذا يدفع الشركات إلى التركيز بدقة على تنظيم فعاليات عالية الجودة تُلهم الإنتاجية، مما يتطلب اهتمامًا أكبر بالوجهات والأنشطة وتنوع خيارات المأكولات، والمشروبات.”