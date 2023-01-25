الإمارات تبدأ تحرير أسعار السلع الاستهلاكية في مارس مع استثناءات

أصدرت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات قراراً يحدد قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة والذي يدخل حيز التنفيذ منتصف مارس/ آذار 2023.

ويهدف القرار إلى تحرير الأسعار للسلع الاستهلاكية في الدولة بما يخدم المنافسة في تجارة السلع الاستهلاكية ما بين تاجر التجزئة والمزود، ومراقبة أسعار السلع الأساسية بما يضمن حماية المستهلك وحصوله على السلعة الأساسية بالسعر المعقول من خلال إرساء التوازن في العلاقات التعاقدية لتجارة السلع الأساسية ما بين تاجر التجزئة والمزود، وتسري أحكام القرار على كافة السلع الاستهلاكية التي يتم بيعها في الدولة من قبل المزود وتاجر التجزئة.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه تحدد أسعار السلع الاستهلاكية في الدولة وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، بما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة في الدولة بشأن حماية المستهلك والمنافسة، واستثناء من حكم هذه المادة، تخضع لمراقبة الأسعار من قبل وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة السلع الأساسية الآتية: زيت الطهي، والبيض، والألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقوليات، والخبز، والقمح.

ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وبالتنسيق مع السلطات المختصة، التعديل في قائمة السلع الاستهلاكية الأساسية بالزيادة أو النقصان، وذلك وفقاً للظروف والتطورات في أسواق الدولة أو في الأسواق الخارجية، وتحظر أي زيادة في سعر أي من السلع الاستهلاكية الأساسية بدون الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة، ويصدر الوزير قراراً بعد التنسيق مع السلطات المختصة والجهات الاتحادية ذات العلاقة، يحدد بموجبه الأصناف الفرعية للسلع الاستهلاكية الأساسية ووضع نظام شامل ينظم العلاقة بين تجار التجزئة والمزودين بشأن آليات وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة في مراقبة حركة الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية من أجل التأكد من عدم وجود أي زيادات في السعر بدون الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة.