الإمارات بين أقوى 10 دول في العالم

تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أقوى 10 دول في العالم بحسب موقع يو إس نيوز، وحلت بالمرتبة التاسعة بناتج محلي يبلغ 359 مليار دولار، وتصنف أقوى الدول في التقرير بناء على نفوذها في الاقتصاد واستحواذها على عناوين الأخبار واهتمام صانعي السياسات ودورها في الأنماط الاقتصادية العالمية، فضلا عن السياسة الخارجية وميزانياتها العسكرية وثقلها السياسي ومصداقيتها التي تنعكس على قوة تأثيرها على المسرح العالمي.

ويعتمد التقرير في ترتيب قوة الدولة وتقييمها على منهجية تحديد التأثير الاقتصادي والسياسي والتحالفات الدولية القوية والجيش القوي.

وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف بالمرتبة الأولى في القوة على اعتبارها القوة الاقتصادية والعسكرية الأكثر هيمنة في العالم. وبالمثل، فإن بصمتها الثقافية تمتد عبر العالم ، مدفوعة إلى حد كبير بالثقافة والترفيه الشعبي التي يتم التعبير عنها في الموسيقى والأفلام والتلفزيون، فضلا عن قوة الناتج المحلي الإجمالي البالغ 23.0 تريليون دولار.

وحلت الصين في المرتبة الثانية في القوة، وهي موطن واحدة من أقدم الحضارات في العالم، وهي الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم ويعتبر ثاني أكبر دولة من حيث المساحة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين قرابة 17.7 تريليون دولار.

وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة في القوة بين الدول، وهي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة – وهي ضعف مساحة كندا ، ثاني أكبر دولة في العالم مساحة – وتغطي كل شمال آسيا وجزء كبير من أوروبا الشرقية. تشترك في الحدود البرية مع أكثر من اثنتي عشرة دولة ، وتشترك في الحدود البحرية مع اليابان والولايات المتحدة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.78 تريليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بالقوة تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة وكوريا الجنوبية في المرتبة السادسة ثم فرنسا سابعة تليها اليابان.