الإمارات بوابة الشركات العالمية لسوق استهلاكي بـ 1,5 تريليون دولار

تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثر من 15% من التدفق السياحي إقليمياً، وقد عزز موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية مكانتها كمركز تجاري عالمي. ورسخت السياسات الحكومية الداعمة للأعمال إلى جانب ثقة المستهلك القوية مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للتوسع في سوق الإنفاق الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار، كما أوردت دراسة حديثة صادرة عن “ريدسير“.

وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بتفوقها عالمياً في نسبة انتشار التمكين الرقمي. ويعد مسار استخدام الإنترنت صحياً للغاية حيث يلجأ 70% من مستخدمي الإنترنت عبر الإنترنت للحصول على خدمة التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تتم إضافة مليوني مستخدم آخر من مستخدمي معاملات التجارة الإلكترونية خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة.

وقد ساعد المستوى العالي من انتشار أدوات التمكين الرقمية والوقت الذي يتم قضاؤه عبر الإنترنت العديد من قطاعات التجارة الإلكترونية بما في ذلك البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والسفر وتوصيل الطعام على التوسع بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مر السنين. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة هذا النمو، حيث ساهمت في تشغيل ما نسبته 30% من الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

ومن المتوقع أن يكون العام 2023 مفصلياً للتجارة عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيدفع الاقتصاد الرقمي في المنطقة بشكل كبير ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030 ارتفاعاً من 100 مليار دولار في عام 2022.

وقالت الدراسة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسهم حالياً بنسبة 30% – أو 34 مليار دولار – من الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ قيمته 111 مليار دولار، وأن النمو المتوقع بنسبة 16% يجعل السوق مربحاً للغاية بالنسبة لتجارة التجزئة الإلكترونية بالإضافة إلى بعض القطاعات الناشئة الأخرى.