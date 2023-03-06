الإمارات، بريسايت تتطلع لجمع 495 مليون دولار من طرح عام في سوق أبوظبي

أعلنت بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42»، والمتخصصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، عن نيتها تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الأولية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يتوقع أن تجمع منه 495 مليون دولار كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قد وافقت في 3 آذار / مارس 2023 على طلب الشركة لتنفيذ الطرح العام الأولي.

وتعتبر بريسايت شركة عامة محدودة الأسهم تأسست في سوق أبوظبي العالمي، وتقدم الدعم للقطاع العام وللشركات التجارية من مختلف الأحجام عبر مساعدتها من خلال التحليلات الشاملة وتقنيات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والرؤى التحليلية في جميع القطاعات، الأمر الذي يؤدي إلى أثر إيجابي في مستوى أداء المؤسسات.

وسيتم طرح 1,359,680,000 سهم عادي جديد للشركة بسعر 1,34 درهم للاكتتاب العام في الإمارات والإدراج في السوق الأوّلية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصل القيمة السوقية للشركة بهذا السعر إلى 7,5 مليار درهم (2 مليار دولار).

وتشكل أسهم الطرح 24.24% من رأس مال الشركة في تاريخ الطرح. وسيتم تخصيص 168,396,368 سهماً تمثل 12.385% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين العاديين، بينما سيتم تخصيص 1,191,283,632 سهماً تمثل 87.615% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 13 مارس 2023 وتنتهي في 17 مارس 2023، ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم بريسايت في السوق الأوّلية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 27 مارس 2023.

3 قطاعات رئيسية

وتخدم حلول الشركة ثلاثة قطاعات رئيسية وتتميز الحلول بقدرات كبيرة على إحداث تأثير إيجابي يعزز الابتكار ويساند في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وهذه القطاعات هي قطاع الخدمات الحكومية العامة، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الخدمات الرياضية. كما تواصل بريسايت تسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية من خلال استخدام تحليلات البيانات المتقدمة للتنبؤ بالأثر البيئي لأعمال الشركات، واستخدام البنية التحتية بكفاءة، وإحداث طفرة في مخرجات التعليم.

وساهمت منصة بريسايت المسماة ’حاصل التحليلات التحويلية‘ (TAQ)، في تمكين الشركة من تحقيق تحول رقمي غير مسبوق لعملائها حول العالم، من خلال معالجة البيانات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بهدف توفير معلومات ورؤى تحليلية قابلة للتطبيق في القطاعات التي تعمل بها بريسايت. كما تساعد المنصة العملاء على فهم أدائهم التاريخي بفعالية، وإنتاج توقعات أكثر دقة، واتخاذ قرارات مدروسة بما يعود بالفائدة على العملاء والجمهور العام.

استثمار استراتيجي مع العالمية القابضة

وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقية استثمار استراتيجي مع الشركة العالمية القابضة والتي تلتزم بموجبها الأخيرة بالاستثمار في الطرح المزمع تنفيذه. وتعزز اتفاقية الاستثمار الاستراتيجي ثقة الشركة العالمية القابضة بمسار نمو بريسايت كما تمهد الطريق لمزيد من التعاون وفرص النمو على مستوى المنطقة والعالم.

وبهذه المناسبة، قال منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة بريسايت: «تأسست بريسايت عام 2020 بهدف توفير حلول سحابية مبنية على التحليلات ومدعمة بالذكاء الاصطناعي لشركات القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط. وقد حققت بريسايت نمواً سريعاً منذ إنشائها، وهي الآن الشركة الرائدة إقليمياً في تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يثق بها الكثيرون في تنفيذ المهام الاستراتيجية على مستوى الدول وقيادة مسيرة التحول الرقمي والابتكار. وتساهم بريسايت من خلال منصتها المسماة ’حاصل التحليلات التحويلية‘ في تعزيز عملية اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات والرؤى التحليلية بشكل ينعكس إيجاباً على مختلف قطاعات المجتمع من خلال التحليلات الشاملة والذكاء الاصطناعي”.

وحققت بريسايت منذ تأسيسها سجلاً استثنائياً في الدمج بين تحليلات البيانات الضخمة وخبرات الذكاء الاصطناعي لتقديم الحلول. كما نجحت الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع عالية التأثير وذات القيمة المضافة على الصعيدين التجاري والاجتماعي. وكان للشركة دور محوري في إدارة وباء كوفيد-19 في دولة الإمارات، وساهمت في تمكين البلاد من استقبال 24 مليون زائر بأمان خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

استراتيجية خمسية

بدوره، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «يشكل إعلان اليوم علامة بارزة في مسيرة الشركة. وتتيح لنا نية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية فرصة تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية بهدف تعزيز خبرتنا التشغيلية وإتاحة الفرصة لتحقيق المزيد من النمو وتوسعة خدماتنا لتشمل أسواقاً وقطاعات جديدة على المستوى الدولي. ولدينا خطط طموحة للاستفادة من النمو الجيد الذي حققناه وحجم الطلب القوي على منتجات وحلول الشركة”.

وأضاف قائلًا: «استطعنا أيضاً تحقيق أرباح قوية إضافة إلى أعلى هامش لصافي الأرباح بين الشركات الرائدة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والتي تقدم خدمات ومنتجات رقمية مماثلة. وتمتلك شركتنا فريقاً إدارياً يتمتع بخبرة طويلة في القطاع، إضافة إلى تدفقات إيرادات قابلة للتنبؤ بشكل كبير. وبفضل العقود التي التزمنا بها على المدى البعيد، فإن شركتنا جاهزة تماماً لتحقيق عوائد قوية للمساهمين وأصحاب المصلحة”.

يشار إلى أن بريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وهي تدعم الشركات والحكومات في مشاريع التحول الرقمي على المستوى الوطني. وبفضل منصة TAQ التي تدعم 10 حلول رائدة وأكثر من 100 نموذج للذكاء الاصطناعي، تساعد بريسايت عملاءها وشركاءها على إحداث تأثيرات إيجابية على المجتمع عبر اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على المعلومات والرؤى التحليلية.

نمو قوي في الإيرادات

حققت بريسايت أداءً مالياً تاريخياً جيداً تميز بنمو قوي في الإيرادات، وهوامش ربح جيدة، وتوليد تدفق نقدي قوي. وقد حققت بريسايت نموًا قويًا من حيث الإيرادات، حيث بلغ معدل النمو في إيراداتها 423 مليون دولار (1.553 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 16٪ عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وقد نتج هذا النمو في الإيرادات عن النمو الملحوظ في طلبات عملاء الشركة والتي ضمّت عقوداً متكررة وطويلة الأجل.

كما حققت بريسايت نمواً كبيراً في الربحية، مسجلة إجمالي أرباح بلغت 266 مليون دولار (976 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 92٪ عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وصافي ربح قدره 148 مليون دولار (543 مليون درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 55٪ عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وكانت هوامش إجمالي وصافي الأرباح قوية عند 63٪ و35٪ على التوالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

استراتيجية نمو واضحة

تطبق بريسايت استراتيجية نمو طموحة تشمل ركائزها ما يلي:

التوسع الدولي: ستكون بريسايت جاهزة للاستحواذ على حصة من السوق الدولية من خلال إنشاء قنوات فعالة لدخول السوق، وبرامج تسويق، وزيادة التواجد المحلي والبنية التحتية.

النمو غير العضوي: تتوقع الشركة ضخ استثمارات كبيرة في مجالات التركيز الأساسية التي تشمل تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز محفظة منتجاتها وقدراتها التقنية.

الأبحاث والتطوير: تشكل قدرات الأبحاث والتطوير لدى بريسايت عنصراً أساسياً في مسيرة نجاحها وحضورها التشغيلي المتنامي، حيث قاد هذا النجاح إلى تطوير منصة الشركة المسماة TAQ التي تُستخدم في قطاعاتها الأساسية والقطاعات ذات الأولوية.

لدى بريسايت حالياً مجموعة قوية من العقود الجديدة والمتكررة التي تعكس حجم الطلبات الجيد من العملاء وتدفقات الإيرادات العضوية.