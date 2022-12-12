 الإمارات: المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن مصادقة حكومتي الإمارات وإسرائيل على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خطوة تمثل محطة مهمة جديدة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين لدولة الإمارات.

وذكر الزيودي أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت 114% في الأشهر الـ9 الأولى من 2022 مسجلة ملياري دولار.

محطة مهمة جديدة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين للدولة، فقد تم المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل من حكومتي الدولتين، الاتفاقية ستُلغى أو تٌخفض الرسوم على 96% من المنتجات ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية. ???? pic.twitter.com/vVDA9tfNKj — د. ثاني الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) December 11, 2022

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وأضاف أن الاتفاقية ستعمل على:

إلغاء أو خفض الرسوم على 96 بالمئة من المنتجات ما يوفر دفعة قوية للقطاعات الصناعية والخدمية في الإمارات مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد.

خلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.

تحفيز التدفقات التجارية بين الدولتين وصولًا إلى 10 مليارات دولار سنويًا في غضون 5 أعوام.

إضافة نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال 5 أعوام.

تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.

الجدول الزمني للاتفاقية

بدأت المفاوضات في نوفمبر 2021

ختام المفاوضات أبريل 2022

التوقيع على الاتفاقية مايو 2022

المصادقة على الاتفاقية ديسمبر 2022

مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية

تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية

تسهيل الإجراءات الجمركية

توفير قواعد واضحة وشفافة

تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة

توفير منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالميًا.

وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند بتاريخ 18 فبراير 2022 وتسعى دولة الامارات إلى توقيع اتفاقيات مثيلة مع العديد من الشركاء التجاريين حول العالم، وذلك تنفيذًا للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن “مشاريع الخمسين” التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.