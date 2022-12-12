 الإمارات: المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي إن مصادقة حكومتي الإمارات وإسرائيل على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خطوة تمثل محطة مهمة جديدة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين لدولة الإمارات.
وذكر الزيودي أن التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت 114% في الأشهر الـ9 الأولى من 2022 مسجلة ملياري دولار.
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وأضاف أن الاتفاقية ستعمل على:
- إلغاء أو خفض الرسوم على 96 بالمئة من المنتجات ما يوفر دفعة قوية للقطاعات الصناعية والخدمية في الإمارات مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد.
- خلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي.
- تحفيز التدفقات التجارية بين الدولتين وصولًا إلى 10 مليارات دولار سنويًا في غضون 5 أعوام.
- إضافة نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال 5 أعوام.
- تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.
الجدول الزمني للاتفاقية
- بدأت المفاوضات في نوفمبر 2021
- ختام المفاوضات أبريل 2022
- التوقيع على الاتفاقية مايو 2022
- المصادقة على الاتفاقية ديسمبر 2022
مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
- تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية
- تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية
- تسهيل الإجراءات الجمركية
- توفير قواعد واضحة وشفافة
- تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة
- توفير منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالميًا.
وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند بتاريخ 18 فبراير 2022 وتسعى دولة الامارات إلى توقيع اتفاقيات مثيلة مع العديد من الشركاء التجاريين حول العالم، وذلك تنفيذًا للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن “مشاريع الخمسين” التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.