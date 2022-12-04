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‏  الإمارات: تعرف على مواصفات ورقة الـ 1000 درهم الجديدة

بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، أصدر المصرف المركزي، ورقة نقدية جديدة من فئة ألف درهم.
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بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، أصدر المصرف المركزي، ورقة نقدية جديدة من فئة ألف درهم.

ويعد هذا الإصدار هو الرابع في إطار نهج المصرف المركزي لتطوير القطاع المالي في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تكون العملة الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في النصف الأول من عام 2023، وستستمر قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

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ما هي مميزات العملة الجديدة؟

  • مصنوعة من مادة البوليمر الأكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية.
  • يمكن إعادة تدويرها بالكامل، وبالتالي تقليل أثرها على البيئة.
  • تتميز العملة الجديدة بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة.
  • يتميز التصميم بتجسيد روح الاتحاد، وقصة نجاح دولة الإمارات، بالصور والرموز الحضارية والتنموية>
  • إبراز الإنجازات العالمية الرائدة للدولة.
  • يزدان الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومجسم لمكوك فضائي لتعبر عن طموحه بأن تكون الإمارات من رواد استكشاف الفضاء.
  • الوجه الخلفي يتضمن صورة لمحطة براكة  للطاقة النووية في إمارة أبوظبي.
  • استخدام درجات متعددة ومتناسقة من اللون البني، والعلامات الزرقاء الفلوروسنتية التي تبرز شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة.
  • تحتوي على مزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.
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تقنيان ضد التزوير لأول مرة في الشرق الأوسط

  • تتميز الورقة النقدية الجديدة بميزات أمنية متطورة بتقنيات حديثة تستخدم لأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لمكافحة التزييف.
  • تحتوي على تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، والمعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®)، لتكون الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في الأوراق النقدية.
  • إضافة رموز بارزة بلغة “بريل” لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على الورقة النقدية وتحديد قيمتها.
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