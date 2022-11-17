الإمارات : المبيعات عبر الإنترنت في “يوم العزاب” تقفز 32,5% وتتصدرها الهواتف الذكية

قفزت عمليات الشراء عبر الإنترنت بنسبة 32,5% خلال مبيعات “يوم العزاب” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق أحدث دراسة للسوق أجرتها شركة Admitad.

تضاعف الأرباح 5 مرات

وأدت الزيادة في المبيعات في “يوم العزاب” إلى :

تضاعف أرباح شركاء مبيعات في يوم العزاب في الإمارات هذا العام خمس مرات.

بلغ متوسط قيمة الشراء في الإمارات خلال هذه الفترة 22 دولاراً.

المنتجات المفضلة

الملابس والأدوات المنزلية ومستلزمات الحدائق والسلع الرياضية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات هي المنتجات المفضلة للمتسوقين الإماراتيين هذا العام.

على الصعيد العالمي ، شهدت مبيعات “يوم العزاب” 2022 قفزة بنسبة 42% في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر، وهو اليوم الأول من موسم المبيعات المخفضة، حسبما أفادت Admitad.

المنشأ صيني

ونشأ تقليد مبيعات “يوم العزاب” – المعروف أيضاً باسم أو 11.11 – في الصين في تسعينيات القرن الماضي، وأصبح تقليداً سنوياً رئيسياً في تقويم التسوق في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، إلى جانب معظم أنحاء العالم.

الجمعة السوداء

وتوصف مبيعات “يوم العزاب” بأنها بمثابة اختبار أو “بروفة” قبل الحدث الرئيسي، “الجمعة السوداء”.

وذكر التقرير أن:

الاتجاه المهم في مبيعات يوم العزاب لهذا العام كان مدتها، فقد تم توزيع الخصومات على فترة طويلة من 1 إلى 13 نوفمبر، بدلاً من التركيز على يوم واحد كما درجت العادة من قبل.

· طلبات البيع ارتفعت في الأول من نوفمبر، تلتها ذروة ثانية في 11.11، مع تسجيل زيادة ملحوظة في نشاط العملاء خلال هذه الفترة.

عروض مغرية

وأعلنت “أمازون” و”نون” و”نمشي” عن عروض وصفقات مغرية لجذب المتسوقين لمبيعات “يوم العزاب”، مع انضمام العديد من المتاجر المحلية في الإمارات العربية المتحدة أيضاً إلى فورة الخصومات.

وأطلق تجار التجزئة عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة صفقات ضخمة لهذه الفترة، مع خصومات تصل إلى 70% على عدد من المنتجات. وذكر تقرير Admitad أن التسوق في الإمارات بات يعكس إلى حد كبير الاتجاهات العالمية، حيث تمثل مشتريات الأزياء أكثر من نصف جميع الطلبات عبر الإنترنت.

الهواتف الذكية ومنتجات التجميل في الصدارة

احتلت الهواتف المحمولة صدارة مبيعات “بوم العزاب 2022″، حيث شكلت طلبات الهواتف الذكية ما يقرب من 31%.

تلقت منتجات التجميل 25.8% من المشتريات عبر الإنترنت.

استحوذ الأثاث والسلع المنزلية على 6.2% من طلبات المبيعات.