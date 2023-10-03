ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات: الكشف عن مشاريع جديدة في المنطقة

إن بعض المناطق في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تتسم بوجود رياح تسمح بإقامة محطات طاقة رياح

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
مشاريع

أعلنت شركة “مصدر” الإماراتية للطاقة المتجددة، أنها ستكشف خلال الأيام المقبلة عن مشاريع بناء محطات طاقة جديدة في المنطقة، بما في ذلك محطات طاقة رياح في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وقال عبد العزيز العبيدلي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “مصدر”، في مقابلة مع “الشرق”، إن بعض المناطق في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تتسم بوجود رياح تسمح بإقامة محطات طاقة رياح، مضيفاً أن الإمارات تفتقر إلى هذه الميزة “إلا أن ذلك لن يمنعنا من استكشاف الفرص لإنتاج الطاقة باستخدام طاقة الرياح”. وأضاف: “في الأيام المقبلة سنكشف عن مشاريع مهمة على المستوى التجاري لمحطات الرياح في المنطقة”.

وعما إذا كانت لدى الشركة خطط لطرح عام أولي، قال العبيدلي إن كل الأمور في هذ الصدد مطروحة للنقاش من قبل الشركاء المستثمرين في “مصدر”، إلا أنه ما من إطار زمني محدد لهذه الخطط.

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