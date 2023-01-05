الإمارات: القبض على كيداني زكرياس أخطر مجرم مطلوب دوليا

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن قيادتها لعملية دولية محكمة وتنفيذها بالتعاون مع “الإنتربول” للقبض على أحد أخطر المجرمين المطلوبين عالمياً وزعيم منظمة بالغة الخطورة في جرائم الإتجار بالبشر يدعى (كيداني زكرياس هابتمريام “كيداني”) وهو إريتري الجنسية في اليوم الأول من يناير 2023 بدولة السودان، ونقل إلى الإمارات لمحاكمته بتهمة غسل الأموال.

وذكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تويتر: ” المهمة تمثل نجاحاً لعملية شرطية عالمية استمرت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين دولياً وللإمارات، كيداني زكرياس الهارب من السجن من أحد الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر بالإضافة إلى أخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال. منوهاً بجهود جميع الشركاء.”

نجاح لعملية شرطية عالمية دامت 9 أشهر بقيادة الإمارات وبالشراكة مع الإنتربول، أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوبين دولياً وللإمارات، كيداني زكرياس الهارب من السجن من أحد الدول وزعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر و أخيه هينوك زكرياس المطلوب بتهمة غسل الأموال.

أشكر جميع الشركاء. pic.twitter.com/18ZUTAGqNU — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) January 5, 2023

يذكر أن “كيداني” مطلوب من قبل “الإنتربول الدولي” بنشرتين حمراوين صدرتا منذ عام 2021؛ لقيادته منظمة إجرامية نفذت على مدار سنوات عدة عمليات اختطاف وإساءة معاملة وابتزاز مهاجرين من شرق أفريقيا بقصد تهريبهم إلى أوروبا، وتشير التقديرات إلى أنه منذ عام 2014، أصبح “كيداني” مسؤول عن الاتجار بآلاف الضحايا.

العملية الدولية التي قادتها الإمارات تم تنفيذها بناء على معلومات قدمها “الإنتربول الدولي” العام الماضي، وجرى الكشف عن أعضاء فاعلين في عصابة “كيداني” بكانوا يقومون بعملية غسل الأموال نيابة عن الشبكة الإجرامية بقيادة شقيق كيداني و تحديد موقع كيداني في جمهورية السودان حيث تم إلقاء القبض عليه.

بقيادة الإمارات…عملية شرطية دولية تسفر عن اعتقال زعيم منظمة إجرامية للاتجار بالبشر



العملية تؤكد دور الإمارات المحوري وقدرات الشرطة الإماراتية في تعزيز الأمن والاستقرار



UAE Arrest Head of Major People Smuggling Network #الإمارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/oe4eZKyFp3 — وزارة الداخلية (@moiuae) January 5, 2023