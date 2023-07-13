الإمارات، إنتهاء عملية الفارس الشهم 2 في سوريا وتركيا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع انتهاء عملية “الفارس الشهم 2” في سوريا وتركيا بعد 5 أشهر على انطلاقتها، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من زلزال ترکیا وسوريا.

وشاركت في العملية كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن عملية “الفارس الشهم 2” تعد من أنجح العمليات الموحدة للمؤسسات الوطنية في الدولة والتي تم تحديد أولوياتها بالتنسيق مع السلطات في البلدين المتضررين، وتأتي تجسيداً لنهج دولة الإمارات الانساني البارز وتوجيه قيادتنا الرشيدة في دعم الأشقاء والأصدقاء.