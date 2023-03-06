كشف استطلاع جديد لشركة “زيورخ العالمية للحياة” ، التابعة لمجموعة “زيورخ ” للتأمين، بالتعاون مع شركة الأبحاث يوجوف أن الغالبية العظمى من المقيمين بدولة الإمارات (82٪) تخطط للاستفادة من مكافآتهم السنوية للاستثمار في المستقبل، يلي ذلك خيارات سداد الديون والإنفاق على الترفيه والعطلات.

أُجري هذا الاستطلاع في يناير 2023 ليشمل 1,200 مقيمًا بدولة الإمارات العربية المتحدة، من بينهم الآباء والأمهات والمتزوجين من مختلف فئات الدخل والجنسيات والمهن والفئات العمرية والجنس.

قد يكون عام 2022 هو الأفضل منذ تفشي جائحة كورونا، حيث أشار أكثر من نصف المقيمين المشاركين في الاستطلاع إلى حصولهم على مكافأة سنوية، وبلغت نسبة المقيمين المشاركين ممن تجاوزت مكافآتهم السنوية 50,000 ألف درهم حوالي 5%. وكشفت الدراسة أن 31٪ من المقيمين حصلوا على مكافأة سنوية تصل إلى 20,000 درهم و12٪ تصل إلى مكافآتهم إلى 50,000 درهم.

ولمعرفة أولويات المشاركين، أظهر الاستطلاع أن الاستثمار في العقارات مثّل الأولوية لنسبة (24٪) من المشاركين، يلي ذلك الادخار للتقاعد بنسبة (17.6٪)، وسداد الديون بنسبة (15٪)، ثم الادخار لتعليم الأبناء بنسبة (14٪). كما مثلت خيارات الاستثمار الأخرى مثل صناديق الاستثمار (13٪) والتأمين على الحياة (11٪) خيارات ممكنة ينظر إليها المقيمون بجدية بالغة.

يمثل الشباب اليوم أكبر نسبة ديموغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تتراوح أعمار ما يقرب من 50٪ من سكان الإمارات بين 15 و 35 عامًا. 70٪ من 18 إلى 24 عامًا و 89٪ من السكان يعتبر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا أن مسؤولية ضمان العافية المالية تقع على عاتق صاحب العمل , 77٪ من الموظفين الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 – 44 يتأثرون بأصدقائهم وعائلاتهم للحصول على المشورة بشأن كيفية إنفاق مكافآتهم ، بينما يؤثر الأصدقاء والعائلة على 52٪ فقط من 18 إلى 24 عامًا.

ويشير هذا الاستطلاع بوضوح إلى تزايد توجه المقيمين بدولة الإمارات نحو الخيارات الاستثمارية المستدامة والآمنة بدلاً من الإنفاق على السلع الفاخرة والسفر والترفيه.

قال السيد / “تارو سينغال”، رئيس قسم توزيع المستشارين الماليين المستقلين، “زيورخ” الشرق الأوسط: “إنها لنتائج مشجعة أن نرى أن معظم المقيمين بدولة الإمارات يشعرون الآن بمزيد من المسؤولية تجاه تحقيق الرفاه المالي لأنفسهم وعائلاتهم. يُظهر استطلاعنا أن غالبية المقيمين يتبنون توجهات طويلة المدى عند التخطيط لكيفية الاستفادة من مكافآتهم السنوية. لا شك أن الموظفين سيحتاجون إلى مشورة مالية متخصصة ترشدهم لكيفية توجيه أموالهم بحكمة لتأمين مستقبلهم المالي، إذ تتعد أوجه الاستثمار ما بين الادخار من أجل التقاعد، أو الاستثمار المستقبلي في العقارات، أو تعليم الأبناء أو التأمين على الحياة”.

حماية المستقبل والاستثمار فيه

مع احتلال خيار تعليم الأبناء لمكانة بارزة في قائمة الاستثمار للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، أظهرت النتائج ما يثير الاهتمام برؤية 42٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة متحمسين إلى حد كبير للحصول على حياة تقاعدية لائقة، بينما 22٪ ممن تبلغ أعمارهم 45 سنة فأعلى قالوا إن الاستثمار في التأمين على الحياة ضمن أولوياتهم القصوى.

يمثل الشباب اليوم أكبر نسبة ديموغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تتراوح أعمار ما يقرب من 50٪ من سكان الإمارات بين 15 و 35 عامًا. 70٪ من 18 إلى 24 عامًا و 89٪ من السكان يعتبر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا أن مسؤولية ضمان العافية المالية تقع على عاتق صاحب العمل.

– 77٪ من الموظفين الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 – 44 يتأثرون بأصدقائهم وعائلاتهم للحصول على المشورة بشأن كيفية إنفاق مكافآتهم ، بينما يؤثر الأصدقاء والعائلة على 52٪ فقط من 18 إلى 24 عامًا.

يمكن للمقيمين بواسطة هذه الاستثمارات تحقيق أهدافهم المالية والوصول إلى الرفاه المالي بكل أمان. وفقًا لما تراه “زيورخ”، فإن هذه النتائج تمثل إستراتيجية إرضاء مؤجلة يمكن أن تضعهم على طريق آمن وصولًا لمستقبل مشرق.

قالت “سيندي سيمبولان” المقيمة في الإمارات العربية المتحدة منذ 15 عامًا: “بصفتي من المستفيدين من المشورة المالية المتخصصة بالإضافة إلى إنضمامي للعديد من الخطط الاستثمارية بما في ذلك الخطة التعليمية ونظام التقاعد، فإن نصيحتي للمقيمين الآخرين هي البدء في التخطيط لمستقبلهم من خلال الاستثمار بالطريقة الصحيحة ومع الشريك الاستثماري المناسب”.

كما سعى الاستطلاع لمعرفة العوامل المحفزة التي أثرت على اختيارات المقيمين بدولة الإمارات فيما يتعلق بكيفية استخدامهم لمكافآتهم السنوية. أظهر الاستطلاع أن 75٪ من المشاركين قد تأثروا بأسرهم وأصدقائهم. جاء في المرتبة التالية أصحاب الأعمال واتجاهات السوق من بين العوامل ذات التأثير الكبير بنسبة 22٪. وشملت العوامل الأخرى تأثير الأقران (18٪) وتوصيات المستشارين الماليين (13٪).