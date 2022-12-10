الإمارات: التحقيق مع شركة خاصة للإعلان عن وظائف غير ملائمة لمواطني الدولة

قالت النيابة العامة لـدولة الإمارات العربية المتحدة في تغريدة نشرتها اليوم على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلانًا عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام.

النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف https://t.co/6mKdB5mbOR#الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة #النيابة_العامة_الاتحادية pic.twitter.com/AAKgwT95nC — النيابة العامة (@UAE_PP) December 10, 2022

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية إن:

النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية باشرت التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب إليه من اتهامات.

باشرت التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب إليه من اتهامات. النائب العام وجه بسرعة استكمال التحقيقات، وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

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ورصد مكتب التحقيقات الاتحادي إعلانا لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلاً واسعًا بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفًا لأحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص.

كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أوضحت أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2022 والمتعلق برفع نسبة 2 % من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر معني بالوظائف المهارية.

وأوضحت الوزارة – في تغريدة عبر حسابها على تويتر – أنها تراقب عن كثب الإجراءات التي تتبعها الشركات في ما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية

وشددت الوزارة على أهمية أن يكون التوطين يستهدف الوظائف المهارية من أجل تحقيق مستهدفات التوطين وتفاديا للغرامات المقرر تطبيقها ابتداء من يناير 2023 في حق الشركات غير الملتزمة.