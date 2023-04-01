الإمارات، الإدراجات الجديدة تعطي زخماً للأسهم

أضافت أسواق الأسهم في الإمارات حوالى 201.5 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال شهر آذار / مارس الجاري، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.115 تريليون درهم في نهاية شباط / فبراير الماضي وصولا إلى 3.317 تريليون درهم في نهاية مارس الجاري، موزعة بواقع 2.721 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 595.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل الإدراجات الجديدة التي شملت “أدنوك للغاز” و”بريسايت” لحلول الذكاء الاصطناعي وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال مارس بقيمة جاوزت 46.3 مليار درهم، موزعة بواقع 39.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و6.8 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 7.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 302 صفقة.

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال مارس “أدنوك للحفر” مع صعوده بنسبة 19.34% و”برجيل” 16.5% و”أمريكانا للمطاعم” 8.24% و”أدنوك للغاز” 6.76% و”طاقة” 3.56% و”الفا ظبي” 2.89% و”موانئ أبوظبي” 1.62% و”بريسايت” 1.54% وفيرتيغلوب” 1.27% و”بروج” 0.78%.

وتصدر “العالمية القابضة” النشاط خلال شهر مارس مستقطباً سيولة بأكثر من 16.8 مليار درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.23% عند مستوي 396 درهم، تلاه “الفا ظبي” جاذباً نحو 2.82 مليار درهم، ثم “أدنوك للغاز” بسيولة 2.03 مليار درهم.

وفى سوق دبي، ارتفع خلال مارس “إعمار للتطوير” 15.6% و”ديوا” 6% و”إمباور” 9% و”دبي للاستثمار” 0.5% و”الخليج للملاحة” 28% و”سالك” 8.7% و”تبريد” 0.7%.

وتصدر “إعمار العقارية” النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 1.9 مليار درهم خلال مارس، تلاه “الإمارات دبي الوطني” بسيولة 717.8 مليون درهم، ثم “دبي الإسلامي” جاذباً نحو 650.3 مليون درهم.

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