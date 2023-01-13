 الإمارات الأولى عربياً و 15 عالمياً في قائمة أقوى جواز سفر

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عريباً والـ 15 عالمياً في قائمة “هنلي اند بارتنرز” لأقوى جوازات السفر في العالم في 2023، إذ أصبح بإمكان المواطنين الإماراتيين الآن زيارة 178 وجهة من 227 دولة بدون تأشيرة.

وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ 55 عالمياً بـ 100 وجهة بدون تأشيرة، ثم الكويت في المرتبة 57 بـ 97 وجهة بدون تأشيرة، والبحرين في المرتبة 63 عالمياً بـ 87 وجهة بدون تأشيرة، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في المرتبة 65 بـ 82 وجهة بدون تأشيرة، ثم تونس في المرتبة 76 بـ 70 وجهة بدون تأشيرة، والمغرب 80 بـ 65 وجهة، ومصر والأردن والجزائر في المرتبة 90 بـ 53 وجهة، ولبنان والسودان 100 بـ 42 وجهة، وليبيا 101 بـ 41 وجهة، وفلسطين 103 بـ 38 وجهة، واليمن 105 بـ 34 وجهة، وسوريا 107 بـ 30 وجهة، والعراق 108 بـ 29 وجهة.

واحتلت اليابان المركز الأول للعام الخامس على التوالي، في قائمة “هنلي اند بارتنرز” لأقوى جوازات السفر في العالم، إذ أصبح بإمكان المواطنين اليابانيين الآن زيارة 193 وجهة من 227 دولة بدون تأشيرة.

وبعد تحليل البيانات الحصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)، طورت الشركة المؤشر بناءً على عدد الوجهات التي يمكن لحاملي جوازات السفر الوصول إليها بدون تأشيرة مسبقة.

وحل في المركز الثاني جواز السفر الكوري الجنوبي والسنغافوري بدرجة 192 بدون تأشيرة.

ويتبع عدد كبير من الدول الأوروبية اللائحة المذكورة، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا في المركز الثالث بدرجة 190 دولة حول العالم. وجاءت فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ في المركز الرابع برصيد 189 نقطة. واحتلت النمسا والدنمارك وهولندا والسويد المركز الخامس مسجلة 188 نقطة. كما احتلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المرتبة السادسة والسابعة بنتيجة 187 و186.