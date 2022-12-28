الإمارات الأولى عالميا في قطاع التعليم والتدريب التقني و المهني في مؤشر المعرفة العالمي 2022

حازت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني و المهني، ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

جهود الدولة

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن هذا الإنجاز يعكس الجهود التي تبذلها الدولة في:

سبيل تحقيق الأفضل لمجتمع دولة الإمارات

وتطوير الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل واعد ومستدام للأجيال القادمة

تطبيق أهداف التنمية المستدامة

تطبيق رؤيتها لمنظومة التعليم والتدريب التقني المهني

وهو التعليم الذي يعد من المرتكزات الأساسية التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة

تقدم

وأكد الدكتور الشامسي أن تقدم الدولة في هذا المؤشر يعود إلى تفوقها في محور التعليم والتدريب التقني و المهني الذي يشمل جودة المؤهلات، والتدريب المستمر، وتنمية المهارات، ومعدل الالتحاق بالتعليم ما بعد الثانوي، ونسبة مشاركة الإناث في البرامج المهنية.

المعايير العالمية

وأضاف أن “أبوظبي التقني” يحرص على:

تطبيق كل المعايير العالمية وجديدها، لضمان الارتقاء المستمر

ومواصلة الجهود المبتكرة للمحافظة على الصدارة العالمية

يقود منظومة متكاملة من المؤسسات الجامعية التطبيقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التدريب وتطوير المهارات التي تستهدف المواطن في جميع المراحل العمرية

ليتم إعداده وفق أرقى المناهج وبالاعتماد على منظومة من المختبرات المتطورة لتتوافق مع أحدث النظم والوسائل والأساليب العلمية

كما أكد حرص المركز على أداء دوره لصناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة في وظائف المستقبل بجميع أنواعها

مؤشر المعرفة العالمي

يذكر أن “مؤشر المعرفة العالمي” يعتمد على قياس معدلات الأداء في 7 قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة وهي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي، حيث تصدرت الإمارات المرتبة الأولى في التعليم التقني والمهني.