استقالة النعيمي من رئاسة اتحاد كرة القدم الإماراتي وتعيينه نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن استقالة رئيسه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وفقاً لبيان رسمي نشر على حسابه في “تويتر”.

وأوضح البيان الرسمي أنه استنادا للائحة النظام الأساسي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، فإنه سيتم عقد جلسة طارئة لمجلس إدارة الاتحاد لبحث هذه المستجدات.

وستعقد هذه الجلسة الطارئة يوم الأحد المقبل، 14 أيار/مايو، حيث سيتم النظر في الاستقالة وما يتبع ذلك من إجراءات.

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي انتخب بالتزكية رئيسا للاتحاد في كانون الثاني/يناير 2020.

وفي الوقت نفسه أصدرت ​اللجنة الأولمبية الإماراتي​ة بيانا اعلنت فيه اختيار الشيخ راشد بن حميد النعيمي عضواً في مجلس الإدارة ونائبا للرئيس.

وأكد البيان أن اللجنة الأولمبية ستعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة يوم 24 أيار/مايو الجاري، للاعتماد النهائي للنظام الأساسي الجديد للجنة، والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي.