سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

الإمارات: استثمارات بـ 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا، وذلك خلال قمة المناخ التي تهدف بشكل خاص إلى جذب التمويل إلى القارة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الثلاثاء، “سنخصص 4.5 مليار دولار … لإطلاق خط أنابيب من مشاريع الطاقة النظيفة المربحة في هذه القارة المهمة للغاية”.

وخلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، أعلن الوزير الإماراتي عن مبادرة التمويل الإماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.

يأتي ذلك لمساعدة الدول الأفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة. قالت رئاسة مؤتمر “كوب 28” في بيان إن شركة “مصدر” للطاقة النظيفة في أبو ظبي، و”صندوق أبو ظبي للتنمية”، و”الاتحاد لائتمان الصادرات”، وهي وكالة ائتمان الصادرات في البلاد، وشركة “أيميا باور” (AMEA Power)، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي، ستقدم هذه الأموال.

قد تحتاج أفريقيا إلى زيادة بنحو عشرة أضعاف لتمويل التكيف مع التغير المناخي إلى 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها على تعزيز بنيتها التحتية وحماية زراعتها من تغير المناخ، بحسب المركز العالمي للتكيف. وأكد الوزير الإماراتي في قمة المناخ الأفريقية يوم الثلاثاء قائلا: “ستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا مع استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...