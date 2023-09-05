الإمارات: استثمارات بـ 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا، وذلك خلال قمة المناخ التي تهدف بشكل خاص إلى جذب التمويل إلى القارة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الثلاثاء، “سنخصص 4.5 مليار دولار … لإطلاق خط أنابيب من مشاريع الطاقة النظيفة المربحة في هذه القارة المهمة للغاية”.

وخلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، أعلن الوزير الإماراتي عن مبادرة التمويل الإماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.

يأتي ذلك لمساعدة الدول الأفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة. قالت رئاسة مؤتمر “كوب 28” في بيان إن شركة “مصدر” للطاقة النظيفة في أبو ظبي، و”صندوق أبو ظبي للتنمية”، و”الاتحاد لائتمان الصادرات”، وهي وكالة ائتمان الصادرات في البلاد، وشركة “أيميا باور” (AMEA Power)، وهي شركة للطاقة المتجددة مقرها دبي، ستقدم هذه الأموال.

قد تحتاج أفريقيا إلى زيادة بنحو عشرة أضعاف لتمويل التكيف مع التغير المناخي إلى 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها على تعزيز بنيتها التحتية وحماية زراعتها من تغير المناخ، بحسب المركز العالمي للتكيف. وأكد الوزير الإماراتي في قمة المناخ الأفريقية يوم الثلاثاء قائلا: “ستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في البلدان في جميع أنحاء أفريقيا مع استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء”.