الإمارات: اتفاقية يمنية إماراتية لإنشاء محطة طاقة شمسية في عدن

وقعت الحكومة اليمنية مع الإمارات اتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ):

تم توقيع الاتفاقية في العاصمة الإماراتية أبوظبي

تنص الاتفاقية على إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 120 ميجاوات في الساعة

وإنشاء خطوط نقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستولدها المحطة

أهمية المشروع

وعقب التوقيع، أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني مانع بن يمين على “أهمية هذا المشروع في تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار، وتخفيض الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد”.مشيرا إلى أن “المشروع سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية”. وسبق أن شهدت مدن يمنية، خصوصا عدن احتجاجات متعددة، تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي، ما ضاعف من المعاناة الإنسانية.