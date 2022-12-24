.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولسياسة واقتصادطاقة

الإمارات: اتفاقية يمنية إماراتية لإنشاء محطة طاقة شمسية في عدن

وقعت الحكومة اليمنية مع الإمارات اتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات.
.ط by

وقعت الحكومة اليمنية مع الإمارات اتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات.

اقرأ أيضا:

إيميا باور الإماراتية تبني محطة للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا

مصدر الإماراتية تسعى لتوليد 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة في خمسة أعوام

إفلاس سنتك أكبر شركة تصنيع ألواح شمسية في العالم

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ):

  • تم توقيع الاتفاقية في العاصمة الإماراتية أبوظبي
  • تنص الاتفاقية على إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 120 ميجاوات في الساعة
  • وإنشاء خطوط نقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستولدها المحطة

أهمية المشروع

وعقب التوقيع، أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني مانع بن يمين على “أهمية هذا المشروع في تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار، وتخفيض الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد”.مشيرا إلى أن “المشروع سيسهم في الحفاظ على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الكربونية”. وسبق أن شهدت مدن يمنية، خصوصا عدن احتجاجات متعددة، تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي، ما ضاعف من المعاناة الإنسانية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا