الإمارات: اتفاقية لتقليل وقت نقل البضائع من 12 إلى 4 ساعات فقط

وقعت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمُشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة “بروج” للبتروكيماويات اتفاقا لنقل 1.3 مليون طن من منتجات “بروج” سنوياً عبر السكك الحديدية من منشآتها الإنتاجية من مدينة الرويس الصناعية إلى بوابات التصدير داخل دولة الإمارات، وفقاً لوكالة الأنبار الإماراتية (وام).

وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات:

“تنسجم هذه الشراكة الإستراتيجية مع مساعي الاتحاد للقطارات الرامية إلى المساهمة في توفير حلول لوجستية لكبرى الشركات في الدولة فهي تتيح نقل بضاعتها عبر شبكة السكك الحديدية بوقت وتكلفة أقل، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية انسجاماً مع أهداف دولة الإمارات”.

وستساهم هذه الشراكة في دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة في الإمارات من خلال إعادة توجيه 88 في المائة من قيمتها إلى الاقتصاد المحلي دعماً للنمو والتنويع الاقتصادي في الدولة.

وستقلل عمليات الشحن عبر السكك الحديدية الوقت المستغرق لنقل منتجات “بروج” إلى 4 ساعات مقارنة بــ 12 ساعة بوسائل النقل الأخرى.

وتتضمن الاتفاقية:

تطوير محطة للشحن بالسكك الحديدية في مدينة الرويس الصناعية

تولي أعمال التحميل والتفريغ وكذلك التخزين وصيانة حاويات الشحن

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة شركة “بروج:

“سيكون لهذا التعاون بين ’بروج‘ والاتحاد للقطارات دور مهم في دفع جهود التنمية الصناعية في دولة الإمارات ودعم توجه’بروج‘ لتحقيق أقصى استفادة من منصة الخدمات اللوجستية التابعة لها وذلك من خلال خفض التكاليف التشغيليةوالانبعاثات الكربونية. وستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مرونة ’بروج‘ وتسريع تصدير منتجاتها التي تتماشى مع مبادرة ’صُنع في الإمارات‘ بالاعتماد على وسائل نقل مستدامة بما يؤكد التزام الطرفين بدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050”.