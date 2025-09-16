الإمارات.. إطلاق جهاز بي إن ستريم الذي يجمع بث مباريات رياضية وأفلام ومسلسلات

أعلنت مجموعة بي إن beIN الإعلامية، اليوم عن إطلاق خدمة الاشتراك الجديدة بي إن ستريم beIN STREAM في دولة الإمارات. وتقول الشركة في بيان إن المنصة وهي جهاز وخدمة اشتراكات عبره توفر للمشاهدين في دولة الإمارات وصولاً لا مثيل له إلى محتوى رفيع المستوى من الرياضة والترفيه من خلال جهاز بث سهل الاستخدام يتصل بشبكة Wi-Fi المنزلية ويمكن توصيله بأي تلفزيون ذكي. ويمنح تصميم beIN STREAM أقصى درجات الراحة والمرونة، حيث يوفر للمشتركين تجربة مشاهدة مباشرة وعند الطلب لا مثيل لها، ويقدم لهم محتوى متميزاً دون أي التزام طويل الأمد. ويتيح الجهاز للمشاهدين في دولة الإمارات الاستمتاع بالتغطية الحصرية لقنوات beIN SPORTS لدوري أبطال أوروبا، وبطولات التنس الكبرى، وسباقات الفورمولا 1، بالإضافة إلى تشكيلة من أشهر الأفلام، والكثير من المحتوى على قنوات beIN الترفيهية المتميزة. ويشمل الاشتراك في beIN STREAM أيضاً وصولاً مجانياً إلى تطبيقbeIN CONNECT، مما يضمن تجارب مشاهدة سلسة من خلال جميع أنواع الأجهزة في أي مكان.ويتوفر الجهاز الآن للشراء في جميع أنحاء دولة الإمارات ويمكن الاختيار بين اشتراك شهري يتم تجديده تلقائيًا أو يدويًا، أو اشتراك لمدة 3 أشهر متوفر مع الجهاز الجديد. وعند انتهاء فترة الاشتراك، يتوقف بث القنوات مؤقتًا، ويمكن العودة للمشاهدة ببساطة عبر تجديد الاشتراك من خلال التواصل مع البائع أو فريق الدعم الفني. ولإضافة المزيد من المرونة، يمنح الاشتراك وصولًا مجانيًا إلى تطبيق beIN CONNECT، مما يسمح بمتابع برامج ومباريات المشترك المفضلة على أجهزة متعددة طوال فترة الاشتراك.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا