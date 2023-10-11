الإمارات.. إضافة ختم المباني الصديقة لأصحاب الهمم “وصول” على رخص البناء

أعلنت بلدية دبي عن إضافة شعار خاص على رخص البناء وشهادات إنجاز المباني في دبي تمثل في وضع ختم المباني المؤهلة لأصحاب الهمم “وصول” على الشهادات والذي يوثق استيفاءها المعايير الصديقة لأصحاب الهمم كشرط أساسي لإصدار الرخص واعتمادها وفقا لما يتضمنه كود دبي للبناء بخصوص مخططات المباني الجديدة والهادف إلى توحيد تصميم المباني في جميع أنحاء الإمارة ويأتي ذلك بالتزامن مع معرض اكسبو اصحاب الهمم المقام حاليا في مركز دبي التجاري.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: إن إضافة ختم “وصول” على رخص البناء وشهادات إنجاز المباني المؤهلة لكي تكون صديقة وملائمة لأصحاب الهمم هو جزء من جهود بلدية دبي لتسخير إمكانياتها وتطوير خدماتها وإجراءاتها التي تمكّن أصحاب الهمم من الاندماج في المجتمع وفق أعلى المستويات كما يؤكد ذلك أهمية جعل مباني دبي صديقة ومؤهلة لأصحاب الهمم ومناسبة لاحتياجاتهم مع توفير أفضل مستويات الخدمة التي تحقق رفاهيتهم وسعادتهم وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم وبما يعزز من جاذبـيتها ويرتقي بمستوى جَودة الحياة فيها ويرسخ مكانتها كأفضل مدن العالم للعيش والعمل وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأفراد.

وذكرت المهندسة مريم عبيد المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: أن بلدية دبي نسقت مع المكاتب الاستشارية والهندسية على مستوى الإمارة للتأكد من استيفاء المباني الجديدة جميع متطلبات أصحاب الهمم قبل إصدار رخصة البناء لها وفقاً لاشتراطات كود دبي للبناء؛ وبعدها سيُضاف ختم المباني الصديقة لأصحاب الهمم “وصول” على شهادة الإنجاز كشرط لاعتمادها. ويندرج الإجراء الجديد ضمن تسهيلات بلدية دبي وخدماتها لتمكين هذه الفئة من المشاركة والاندماج في المجتمع بصورة إيجابية وفعالة”.

وتنظم بلدية دبي زيارات ميدانية دورية للرقابة والتفتيش على المواقع قيد الإنشاء طيلة فترة التنفيذ والتدقيق على المخططات المعمارية للتأكد من توفير المتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم والواردة بالمخططات المعتمدة في كافة المباني السكنية والتجارية والأسواق والمرافق العامة ومباني الخدمات والحدائق وغيرها. كذلك تُجري التدقيق النهائي للتأكد من توفير تلك المتطلبات قبل إصدار شهادات الإنجاز والسماح بإشغال المباني.

وتشمل المتطلبات الخاصة بالمباني الصديقة لأصحاب الهمم توفير الأبواب المهيأة لسهولة الوصول والمنحدرات المناسبة للمداخل والمخارج والمرافق الصحية والغرف المخصصة لهم وتوفير مواقف ومواقع أماكن وقوف سيارات أصحاب الهمم وغيرها من المتطلبات اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى المباني واستخدامها من قبلهم.