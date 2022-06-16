الإمارات: إصدار قانون تأسيس «سالك» كشركة مساهمة عامة تمهيدا لطرح أولي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2022 بتأسيس شركة «سالك» (ش.م.ع)، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، فيما حدد القانون مدة الشركة بفترة (99) سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السِّجل التجاري، وتُجدّد تلقائياً لمُدّة مُماثلة وفقاً لنظامها الأساسي. ويكون المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج الإمارة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأجاز القانون امتلاك الأسهم في الشّركة، من قبل الأشخاص الطبيعيّين والاعتباريّين، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمها للاكتتاب العام أو الخاص، بينما لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة حكومة دبي في شركة «سالك» عن (60%) من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمها للاكتتاب ووفقاً للقانون، يكون لشركة «سالك» مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشّركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتكون مدة العضويّة في مجلس الإدارة (3) سنوات على أن يعكس تشكيل مجلس الإدارة حقوق الملكيّة في الشّركة، كذلك يكون للشّركة رئيس تنفيذي يتم تعيينه وعزله من مجلس إدارة الشركة، وتُناط به مهمّة الإشراف المباشر على الشّركة، كما يجوز لمجلس الإدارة تكليف أيّ من أعضائه كعضو مُنتدب للإشراف المباشر على إدارة الشّركة والقيام بمهام رئيسها التنفيذي.