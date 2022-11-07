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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الإمارات .. إخماد حريق في ناطحة سحاب في دبي

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آثار الحريق في المبنى
آثار الحريق في المبنى

أخمدت فرق الدفاع المدني في دبي حريقاً اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في مبنى شاهق مكون من 35 طابقاً في مشروع  “بوليفارد ووك 8” في مدينة دبي.

وقد تعرض المبنى لأضرار في واجهة جميع الطوابق.

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