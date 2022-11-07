الإمارات .. إخماد حريق في ناطحة سحاب في دبي

أخمدت فرق الدفاع المدني في دبي حريقاً اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في مبنى شاهق مكون من 35 طابقاً في مشروع “بوليفارد ووك 8” في مدينة دبي.
وقد تعرض المبنى لأضرار في واجهة جميع الطوابق.
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أخمدت فرق الدفاع المدني في دبي حريقاً اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في مبنى شاهق مكون من 35 طابقاً في مشروع “بوليفارد ووك 8” في مدينة دبي.
وقد تعرض المبنى لأضرار في واجهة جميع الطوابق.