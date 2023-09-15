الإمارات أول دولة في العالم تختبر شبكة نقل البيانات بسعات عالية

أنجزت دولة الإمارات أول تجربة في العالم لشبكة نقل البيانات بسعات عالية عبر اعلان «اتصالات من إي أند»، عن نجاح تجربتها لشبكة نقل البيانات 400G@Super C+L بالتعاون مع هواوي، فيما يشكّل خطوة إضافية في تطوير قدرة الشبكة وكفاءتها، عدا عن دورها المحوري في دعم مبادرات التنمية الخضراء وإنشاء أساس قوي للحوسبة السحابية فائقة النطاق.

وتنقل شبكة Super C+L القطاعات الحيوية إلى عصر جديد من نقل البيانات بسرعات عالية لتصبح أساس التحول الرقمي الحديث. وتشكّل هذه التجربة إنجازاً استثنائياً في خضم مشهد سريع التطور يزداد فيه الطلب على حلول نقل بيانات مرنة وقابلة للتطوير.

ويمتلك حل Super C+L، الذي اختبرته اتصالات من إي أند بالتعاون مع هواوي، القدرة على استيعاب ما يصل إلى 12 تيراهرتز من موارد الطيف الترددي، أو ما يعادل 120 رقماً من الأطوال الموجية، والذي يشكل زيادة نوعية مقارنةً بحل النطاق C التقليدي الموسع الذي يدعم موارد الطيف الترددي بنطاق 4.8 تيراهرتز فقط.

ويؤدي هذا الإنجاز غير المسبوق إلى زيادة كبيرة في تحسين كفاءة الشبكة بمقدار 2.5 مرة، مما يدعم التحول الرقمي للصناعات بشكل فعال ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ويعد توسيع موارد طيف الألياف الضوئية استراتيجية حاسمة لتحقيق نقل البيانات عالية السرعة في الجيل القادم من الشبكات الضوئية.

وقال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في اتصالات من إي أند: «يعتبر الاختبار الناجح لشبكة 400G@Super C+L دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة وتقديم حلول تتمحور حول تقدم أفضل الخدمات للعملاء. ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى تطوير حلول مرنة وقابلة للتطوير في نقل البيانات، لتشكل شبكة 400G@Super C+L إنجازاً هاماً في مجال الشبكات.»

ويساهم اعتماد اتصالات من إي أند لتقنية Super C+L في تعزيز كفاءة الشبكة وتخفيض استهلاك الطاقة وفي تأسيس منظومة شبكات صديقة للبيئة، انسجاماً مع أهداف الشركة في الاستدامة، للوصول إلى مستقبل أكثر استدامةً.

وتواصل اتصالات من إي أند التزامها بالاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتمكين المجتمعات، وتقديم تجارب استثنائية لعملائها وتمكين التحول الرقمي للعديد من القطاعات.

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