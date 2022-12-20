الإمارات: “أمانات” تؤسس أكبر منصة للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المنطقة

أعلنت شركة أمانات القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي تأسيسها لأكبر منصة لتزويد الرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المنطقة وذلك بعد اندماج شركة سكون العالمية القابضة مع مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل.

خطة

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة أمانات :

وضعنا خطة واستراتيجية طموحة عند الاستحواذ على مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل للتوسع والوصول لـ 1000 سرير في غضون الثلاث السنوات المقبلة،

ويعتبر الاعلان عن صفقة اليوم خطوة مهمة في اتجاه الشركة لتحقيق استراتيجيتها ..

وبعد إتمام عملية الاندماج، ستضم المنصة ما يقارب 400 سرير قيد التشغيل في دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن طريق التواجد في 4 مدن (أبوظبي والعين والظهران وجدة)، بالإضافة إلى حوالي 300 سرير قيد التوسع.

ستلعب هذه الصفقة دوراً مهماً في تعزيز مكانة منصة امانات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل حيث ستبلغ الفجوة في العرض والطلب حوالي 24 ألف سرير خلال الأربع سنوات المقبلة ً في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

عملية مقايضة

وتمت الصفقة من خلال عملية مقايضة السهم -غير نقدية، حيث سيصدر لبائعي سكون أسهماً في مركز كامبريدج بقيمة (15 في المئة)، وقد حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للمنافسة.