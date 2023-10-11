الإمارات أكبر سوق للسفر في المنطقة بنمو 101%

شهد سوق السفر في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً، حيث ارتفع بنسبة مذهلة بلغت 101% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، كما حققت نجاحاً في صناعة السفر والسياحة، حيث أصبحت واحدة من أولى الوجهات التي استعادت نشاطها بالكامل بعد الجائحة، كما ذكر التقرير السنوي الخاص بسوق السفر في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام (2022 – 2026) والصادر عن شركة “إنسايت آوت” للاستشارات ومؤسسة فوكس رايت Phocuswright.

وتمثل هذه الإنجازات خطوة هامة نحو استثمار الطلب المتنامي في قطاع السفر والسياحة، مما أعطى الإمارات مكانة مرموقة كأكبر سوق للسفر في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل 10% بحلول عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الإماراتية، حيث استثمرت مبالغ كبيرة وأطلقت مبادرات متنوعة، منها استراتيجية السياحة في الدولة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم إماراتي وزيادة قدرة الفنادق على استقبال 40 مليون ضيف بحلول عام 2031.

على نحو آخر، يُعدّ قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة من أكثر القطاعات تطوّراً في العالم، فقد تم تصنيف طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي ضمن أفضل 50 شركة طيران على مستوى العالم. علاوة على ذلك، يشهد قطاع الضيافة في الدولة توسعاً كبيراً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الغرف الفندقية 200 ألف غرفة بحلول عام 2030، وذلك بفضل العدد المتزايد للزوّار الذين يقصدون الدولة، وطلبهم للحجوزات في الفنادق الفخمة.

أما في قطر، فقد شهد قطاع السياحة انتعاشاً ملحوظاً في عام 2022، وذلك بفضل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتوسع المستمر في البنية التحتية، فضلًا عن الشعبية المتزايدة للدولة كوجهة ترفيهية. علاوةً على ذلك، يهتم المجلس الوطني للسياحة بالاستثمار في قطاع السياحة في البلاد، واضعاً نصب عينيه هدفاً يتمثل في استقبال ما بين ستة وسبعة ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030. ويسعى المجلس جاهداً لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع خطط لتطوير فنادق جديدة وإنشاء مناطق جذب سياحية بالإضافة إلى تقديم تجارب ثقافية فريدة. على نحو آخر، تلعب الخطوط الجوية القطرية دوراً بارزاً في تحقيق هذه الرؤية من خلال توسيع وجودها العالمي وتعزيز دعم قطاع السياحة في البلاد.

وشهدت مصر، التي لا تزال مستويات السياحة فيها أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، تحسّناً ملحوظاً منذ عام 2020. وتعود هذه التطورات إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه المصري والجهود التي تبذلها الحكومة للترويج لمصر باعتبارها بلدا سياحياً آمناً وجذّاباً. وقد شهدت السياحة الداخلية في مصر ارتفاعاً في السنوات الأخيرة، لا سيّما مع تزايد اهتمام المصريين باستكشاف بلدهم. وقد كان للمعالم التي تزخر بها مصر دور في جعلها وجهة مثالية للسياحة.

ويقدّم أحدث تقرير صدر من فوكس رايت Phocuswright نظرة شاملة عن سوق السفر في الشرق الأوسط بما في ذلك حجم السوق التفصيلي وتوقعاته، واتجاهات التوزيع، وتحليل قطاعات السفر الرئيسية، والتطورات الخاصة بقطاعات الطيران والفنادق وتأجير السيارات، وغيرها. كما ويركّز التقرير على أربعة أسواق سفر رئيسية في المنطقة، ألا وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر.