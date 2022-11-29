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الإمارات: تعرف على شركة “أدنوك للغاز” الجديدة

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في إطار إستراتيجية شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” لتسريع النمو في جميع مجالات أعمالها ومراحلها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة أعلنت تأسيس شركة “أدنوك للغاز“، وهي شركة جديدة لمعالجة وتسويق الغاز، ستبدأ أعمالها اعتبارًا من أول ينايرالمقبل.  

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة السنوي برئاسة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان لأدنوك نشرته نشرته على صفحتها الرسمية على تويتر فقد أعلنت الشركة عزمها زيادة استثماراتها الرأسمالية، لتصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2027.

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ما الذي تستهدف أدنوك تحقيقه خلال السنوات المقبلة؟

وقد استعرض المجلس مساهمة برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة هذا العام في إعادة توجيه أكثر من 9.54 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي وخلق 2000 فرصة عمل إضافية للمواطنين في القطاع الخاص ليصل الإجمالي إلى 5000 وظيفة منذ بدأ البرنامج، وتستهدف أدنوك:

  • الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وتعزيز المرونة وتطوير الموارد البشرية.
  •  السعي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لدعم توجه الدولة لتحقيق الحياد المناخي.
  • تأسيس قطاع جديد للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي يُركز على تنمية أعمال الشركة في الطاقات الجديدة والغاز والغاز الطبيعي المسال وتصنيع المواد الكيماوية.
  • اعتماد إستراتيجية “أدنوك” لتسريع النمو في مختلف مجالات أعمالها ومراحلها.
  • تسريع هدف زيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل نفط يوميًا بحلول عام 2027.
  • إعلان زيادة احتياطيات دولة الإمارات لتصل إلى 113 مليار برميل نفط و290 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
  •  التزام “أدنوك” بمضاعفة الجهود ونجاحها في زيادة إنتاجية الكوادر البشرية وارتفاع نسبة التوطين بمعدل 15% خلال السنوات الخمس الماضية.
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استراتيجية “أدنوك” لتحقيق الحياد المناخي

تخطط شركة “أدنوك” لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات، لذلك قررت تأسيس قطاع جديد للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي يُركز على تنمية أعمال الشركة في الطاقات الجديدة والغاز والغاز الطبيعي المسال وتصنيع المواد الكيماوية.

ماذا تعني مبادرة “اصنع في الإمارات”؟

تهدف المبادرة إلى تصنيع أكثر من مئة منتج محليًا بقيمة 19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك وقعت “أدنوك” خلال هذا العام اتفاقيات تهدف إلى خلق فرص تصنيع محلية تزيد قيمتها على 6.8 مليار دولار أمريكي مع شركات إماراتية وعالمية.

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