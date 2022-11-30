.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسطاقة

الإمارات: أدنوك تتعاون مع جولدمان ساكس لتوحيد عملياتها للغاز

.ط by

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تتعاون مع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس لدمج عملياتها في مجال الغاز تمهيدا لطرح مزمع العام المقبل.

وأوضح المصدران، أن جولدمان ساكس يعمل على دمج أنشطة أدنوك لمعالجة الغاز وأدنوك للغاز المسال في كيان واحد على أن يدرج في البورصة.

لماذا تتوجه أدنوك للتوسع في سوق الغاز؟

تعمل أدنوك على تعزيز تركيزها على سوق الغاز في وقت تسعى فيه أوروبا لإيجاد بدائل لكافة واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024 بعدما بدأت خفضها تدريجيا منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

اقرأ أيضا:

الإمارات: تعرف على شركة “أدنوك للغاز” الجديدة

أدنوك للحفر تستحوذ على 3 حفارات بحرية متطورة بـ 1,17 مليار درهم

الإمارات: إسقاط ديون 1214 مواطنًا بأكثر من نصف مليار درهم

كان مجلس إدارة أدنوك قرر الاثنين الماضي تأسيس شركة (أدنوك للغاز)، لتوحيد أعمال الشركتين.

وتخطط أدنوك لإتاحة حصة أقلية للمستثمرين في الشركة الجديدة من خلال طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام المقبل.

الإمارات ضاعفت وارداتها من موسكو مرتين إلى 3,6 مليار درهم في 2021

وتعمل أدنوك على استكشاف مصادر طاقة جديدة وأنواع وقود منخفضة الكربون مثل الأمونيا والهيدروجين، جنبا إلى جنب مع الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيمياوية وأنشطة الإنتاج والتوزيع.

ويقود الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر عملية تحول أطلقتها الشركة منذ أكثر من أربع سنوات، إذ قامت بتسييل أصول من عمليات إدراج تضمنت بروج للبتروكيماويات وفرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا النظيفة وأدنوك للحفر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا