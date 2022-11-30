الإمارات: أدنوك تتعاون مع جولدمان ساكس لتوحيد عملياتها للغاز

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تتعاون مع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس لدمج عملياتها في مجال الغاز تمهيدا لطرح مزمع العام المقبل.

وأوضح المصدران، أن جولدمان ساكس يعمل على دمج أنشطة أدنوك لمعالجة الغاز وأدنوك للغاز المسال في كيان واحد على أن يدرج في البورصة.

لماذا تتوجه أدنوك للتوسع في سوق الغاز؟

تعمل أدنوك على تعزيز تركيزها على سوق الغاز في وقت تسعى فيه أوروبا لإيجاد بدائل لكافة واردات الطاقة الروسية بحلول منتصف عام 2024 بعدما بدأت خفضها تدريجيا منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

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كان مجلس إدارة أدنوك قرر الاثنين الماضي تأسيس شركة (أدنوك للغاز)، لتوحيد أعمال الشركتين.

وتخطط أدنوك لإتاحة حصة أقلية للمستثمرين في الشركة الجديدة من خلال طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام المقبل.

وتعمل أدنوك على استكشاف مصادر طاقة جديدة وأنواع وقود منخفضة الكربون مثل الأمونيا والهيدروجين، جنبا إلى جنب مع الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيمياوية وأنشطة الإنتاج والتوزيع.

ويقود الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر عملية تحول أطلقتها الشركة منذ أكثر من أربع سنوات، إذ قامت بتسييل أصول من عمليات إدراج تضمنت بروج للبتروكيماويات وفرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا النظيفة وأدنوك للحفر.