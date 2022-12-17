الإمارات: أبو ظبي تستضيف معرض ومنتدى إيكو ويست في يناير المقبل

تقام فعاليات معرض ومنتدى إيكو ويست 2023 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة من 16 إلى 18 يناير/كانون ثاني المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالتنظيم والشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”.

الدور الريادي

يستعرض جدول أعمال المعرض والمنتدى الدور الريادي لدول مجلس التعاون الخليجي في:

تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الدائري مع تسليط الضوء على دور إمارة أبوظبي في هذا المجال

التعرف على المنهجية المبتكرة التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة النفايات المستدامة

التعرف على الحلول المصممة لمواجهة أزمة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي من المتوقع أن تتضاعف بنحو 255 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050 في ظل التوسع الحضري المتزايد وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

فرص الاستثمار

ويسلط “إيكوويست” الضوء على مصادر الإيرادات وفرص الاستثمار التي يوفّرها الاقتصاد الدائري للشركات الناشئة والحالية في قطاعات مختلفة إذ يشمل برنامج المنتدى كلمات رئيسية ودراسات حالة وجلسات حوارية تتناول بالتفصيل المنهجيات المبتكرة والفاعلة لإيجاد قيمة جديدة من النفايات، والاستفادة من التكنولوجيا في إدارة النفايات.

استراتيجيات ودراسات

كما يبحث “إيكوويست” أيضا في:

وضع استراتيجيات تحويل النفايات من المكبات

إجراء دراسات تحويل النفايات إلى طاقة

إيقاف استخدام المواد البلاستيكية المخصصة للاستعمال لمرة واحدة

تطوير تقنيات إدارة النفايات

منصة رائدة

قال المهندس علي الظاهري مدير عام شركة أبوظبي لادارة النفايات ” تدوير” بالإنابة إن معرض ومنتدى إيكو ويست يعد منصة رائدة تجمع الخبراء والمختصين في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها من مختلف دول العالم لتوفر لهم الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال بما يُسهم في الوصول إلى أفضل سبل إدارة النفايات واستثمارها في الصناعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.