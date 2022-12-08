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الإمارات: أبو ظبي ترصد “رحلة المخطوطات العربية من الشرق إلى الغرب”

تُختتم اليوم فعاليات مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في منارة السعديات تحت شعار "رحلة المخطوطات العربية من الشرق إلى الغرب... إيطاليا وإسبانيا أنموذجا".
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تُختتم اليوم فعاليات مؤتمر أبوظبي الثالث للمخطوطات الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في منارة السعديات تحت شعار “رحلة المخطوطات العربية من الشرق إلى الغرب.. إيطاليا وإسبانيا أنموذجا”، وذلك بالتعاون مع مكتبة مارسيانا التابعة لوزارة الثقافة الإيطالية ومكتبة جامعة بولونيا الإيطالية والمكتبة الوطنية في إسبانيا، ومتحف الإسكوريال الإسباني.

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منصة رائدة

حضر المؤتمر مجموعة من العلماء والخبراء المختصين من إيطاليا وإسبانيا ومختلف أنحاء العالم العربي، ورحبت دائرة الثقافة والسياحة بضيوف المؤتمر مشيرة إلى:

  • أهميته باعتباره منصة رائدة لمناقشة مخطوطات عربية قيّمة وتاريخية في مواضيع الأدب والتراث والدين والموسيقى والفلسفة والعلوم وغيرها من المجالات والتي تبرز الأثر الكبير للثقافة والحضارة العربية في أوروبا ودورها في بناء جسر حضاري ومعرفي رائد مما مهد لعصر النهضة والتطوير في أوروبا.
  • أهمية الدور الحضاري والثقافي الرائد الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي بشكل خاص في مجال الحفاظ على التراث العربي الأصيل ونشره وتحقيق التنمية الثقافية والحضارية باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات التنمية المستدامة
  • حرص إمارة أبوظبي على إعلاء قيمة الثقافة وبناء مجتمع المعرفة لبناء الإنسان الواعي والمثقف ليكون عماداً رئيسياً لنهضة الوطن.

إنجازات ثقافية

لفتت الدائرة إلى أن أبوظبي قد حققت العديد من الإنجازات الثقافية الرائدة على مختلف الصعد وفي مقدمتها مجالات الفنون والمتاحف والثقافة والتاريخ الإنساني، لتكون بذلك وجهة للتراث والفكر وحاضرة ثقافية عالمية.

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