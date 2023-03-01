تتضمن قواعد صدور تأشيرة الإمارات توفر 10 آلاف درهم، راتب شهري للمقيم لـ 5 أقارب بحسب ما نقلته صحيفة الخليج عن القرار رقم 74 لسنة 2022 بشأن الشروط والضوابط المنفذة لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أكتوبر 2022.

وحدد القرار شروط منح تأشيرة الدخول للسياحة وهي: أن يكون الضامن أو المستضيف إحدى المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العاملة في السياحة والمسجلة في نظام بطاقة المنشأة المعتمد، وتقديم البرنامج السياحي الخاص بالقادم للسياحة، كما حدد شروط تأشيرة الدخول لسائقي الشاحنات من منافذ الدخول البرية أو من سفارات الدولة في الخارج، وشروط تأشيرة دخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة.

المناطق الحدودية

نص القرار على أن تمنح للأجانب تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة من منافذ الدخول البرية لمدة 90 يوماً، تتيح لحاملها دخول الدولة لمرات متعددة طالما كانت التأشيرة صالحة والبقاء في كل مرة لمدة لا تزيد على 48 ساعة وفقاً للاشتراطات التالية: أن يكون لديه إقامة سارية المفعول في المنطقة الحدودية المجاورة وأن يكون قاطناً فيها، وأن لا يكون من فئة العمال أو المستخدمين ويستثنى من ذلك عمال الخدمة المساعدة متى كانوا برفقة صاحب العمل أو أفراد أسرته، وفي جميع الأحوال لا يسمح لحامل التأشيرة بالعمل في الدولة بأجر أو بغير أجر.

وجاء في قرار تأشيرة دخول للمطلوبين، أنه يجوز لمدير عام الإقامة وشؤون الأجانب أو من يفوضه إصدار تأشيرة دخول للأجنبي المطلوب للجهات المعنية في الدولة، بناء على طلب رسمي يقدم من تلك الجهة، كما يصدر مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب «إذن الدخول الخاص» لمرافقي رؤساء الدول والوزراء متى كانوا في زيارة رسمية للدولة.

تأشيرات الدخول

نص القرار على أن تكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار، وتخول تأشيرة الدخول حاملها البقاء في الدولة وفقاً لنوع التأشيرة، باستثناء تأشيرة المطلوبين، كما أن جميع تأشيرات الدخول للزيارة تسمح لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو مرات متعددة وفقاً لما تحدده جهة الإصدار في هذا الشأن وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة بقاء الأجنبي الحاصل على تأشيرة دخول للزيارة على 180 يوماً. وجاء في القرار أن يستمر العمل بالمدد بالنسبة لرعايا الدول المعفاة من التأشيرة المسبقة وفقاً لما هو وارد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الدولة وقرارات مجلس الوزراء السابقة على إصدار هذا القرار.

وأضاف القرار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، إضافة إلى الشروط السابقة المعلنة من قبل وهي: يشترط لإصدار التأشيرة أن يكون الأجنبي القادم للدولة صديقاً لمواطن أو قريباً له أياً كانت درجة القرابة، وأن يكون الأجنبي القادم للدولة قريباً لأجنبي مقيم في الدولة من الدرجة الأولى أو الثانية، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الأجنبي المقيم يشغل إحدى الوظائف ضمن المستوى الأول أو الثاني، موضحاً القرار كافة الشروط المتعلقة بتأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، واشتراطات منح إقامة خضراء للمستثمر الأجنبي لمدة 5 سنوات، أو لمدة سنتين خارج نطاق الإقامة الخضراء.

ويحدد القرار المنافذ البرية والبحرية والمطارات ضمن المادة (3) حول المنافذ المعتمدة