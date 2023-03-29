سامر باطر by سامر باطر

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الإمارات، منصور بن زايد نائباً للرئيس وخالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في إمارة أبوظبي

سامر باطر by سامر باطر

وام أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي·

و أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة “حفظه الله” وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...