الإمارات، مليون طالب وطالبة يبدؤون الدراسة الأسبوع المقبل

قامت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة بتدريب وإعداد أكثر من ألف معلم لتقديم دروس أسبوعية في الذكاء الاصطناعي كمادة مستقلة في جميع مدارس الدولة ابتداءً من الأسبوع المقبل حين يبدأ أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الإمارات عامهم الدراسي الجديد 2025-2026. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في مايو عن تطبيق تعليم الذكاء الاصطناعي في جميع المدارس الحكومية، من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، بدءًا من العام الدراسي 2025-2026. تغطي الدروس المخصصة مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية، والبيانات والخوارزميات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات العملية، والمشاركة المجتمعية. ووفقًا للوزارة، سيتلقى طلاب الحلقة الأولى (من 6 إلى 10 سنوات) والحلقة الثانية (من 11 إلى 14 سنة) دروسًا مخصصة كل أسبوعين، بينما سيحضر طلاب الحلقة الثالثة (من 14 إلى 17/18 سنة) جلسات أسبوعية.

وتُطبّق دولة الإمارات العربية المتحدة أول منهج دراسي إلزامي للذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة في العالم، وذلك في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي. ولتحقيق ذلك، قامت وزارة التربية والتعليم بتقييم آلاف المعلمين، وقدّمت تدريبًا متخصصًا في مجال الذكاء الاصطناعي لألف معلم، وأجرت تغييرات شاملة على مستوى النظام التعليمي لدمج دروس الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية. والأهم من ذلك، أن البرنامج الوطني لتعليم الذكاء الاصطناعي يُعي أيضًا المخاطر التي يُشكّلها الذكاء الاصطناعي على الطلاب الصغار، ويهدف إلى ضمان تنمية المعلمين للمهارات المعرفية والعملية التي يحتاجها الطلاب الصغار للنجاح.

أعادت الوزارة تصميم أطر كفاءات المعلمين لإدارة تطور المهارات اللازمة لتوجيه الطلاب في عصر الذكاء الاصطناعي. تُدرك الأطر الجديدة أن المعلمين يجب أن يصقلوا المهارات المعرفية والأخلاقية والعملية، مع إدارة مخاطر الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي. وأكمل معلمو الذكاء الاصطناعي برامج تدريبية مكثفة خلال أشهر الصيف. وأجرت الوزارة أولاً تحليلاً للفجوات لتقييم مستويات الجاهزية وسدّ الفجوات المعرفية قبل بدء العام الدراسي. يُركز منهج الذكاء الاصطناعي في المدارس على الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، مع بناء مهارات الاستعداد للمستقبل في ستة مجالات رئيسية: المفاهيم الأساسية، وتطبيقات البرمجيات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات العملية، والابتكار وتصميم المشاريع، بالإضافة إلى سياسات الذكاء الاصطناعي والمشاركة المجتمعية.

حصل المعلمون على موارد شاملة تتضمن أنشطة وقوالب وخطط دروس قابلة للتكيف، مع جلسات تدريبية مستمرة واجتماعات متابعة. وتم تشكيل لجان مراقبة مخصصة لضمان التنفيذ الفعال في جميع المدارس الحكومية. وتُدار فصول الذكاء الاصطناعي كمواد مستقلة، مع تخصيص صفوف حوسبة مخصصة، مما يضمن تكاملاً متوازناً مع المناهج الحالية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي.

يأتي منهج الذكاء الاصطناعي الإلزامي في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة مجلس الوزراء في مايو 2025 على إطلاق تعليم الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة. وكانت الدولة من أوائل الدول في العالم التي أعطت الأولوية لتعليم الذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس كجزء من استراتيجيتها الوطنية. نظّم مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي مخيمه السنوي السابع للذكاء الاصطناعي خلال شهري يوليو وأغسطس، بمشاركة أكثر من 34 ألف مشارك، بمن فيهم طلاب من جميع المراحل التعليمية. وعرّف المخيم آلاف الشباب على الذكاء الاصطناعي والبرمجة ومهارات المستقبل. ولا تقتصر هذه المخيمات على بناء الكفاءة التقنية فحسب، بل تربط الطلاب أيضًا بقادة الدولة والمؤسسات الحكومية التي تُشكّل أجندة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.