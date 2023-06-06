الإمارات، مطاعم حققت نجاحاً متواصلاً في طلبات توصيل الطعام

أعلنت دليفركت، إطلاق جائزتها الخاصة المسماة “دليفركت ستار”. وتسعى دليفركت من خلال هذه الحملة، التي ستستمر مستقبلاً، إلى تكريم عملائها من المطاعم الذين حققوا أكبر عدد من طلبات توصيل الطعام بنسبة فشل 0% منذ بداية العام الحالي، إذ ستختار دليفركت مطعماً واحداً كل شهر خلال الجولة الأولى من الجائزة.

ويتمثل الهدف من هذه الجائزة في تكريم المطاعم التي تتلقى الطلبات عبر الإنترنت من مختلف منصات وقنوات توصيل طلبات الطعام عبر الإنترنت، والتي تعد أيضاً شريكة لدليفركت في جميع أنحاء المنطقة. كما أن تحقيق طلبات توصيل الطعام بنسبة فشل 0% يسهم بشكل كبير في تعزيز رضا العملاء وزيادة ولائهم وتقليل هدر الطعام، بالإضافة إلى تعزيز فعالية العمليات وزيادة المرجعات الإيجابية للعملاء، وبالتالي ازدهار أعمال المطعم على المدى البعيد.

وقال ناجي حداد، المدير العام لشركة دليفركت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد قمنا بمعالجة قرابة أكثر من 300 مليون طلب عالمياً حتى اليوم، ونحن ندرك أن قطاع المطاعم يتسّم بتنافسية عالية للغالية، ولا سيما مع متطلبات المستهلكين وتفضيلاتهم التي تشهد تغيرات متسارعة.

لذلك، من المهم الاعتراف بالمطاعم التي حافظت على صدارتها بين المنافسين، وتمكنت من زيادة مبيعاتها مع تلبية كافة الطلبات التي تتلاقها. ونحن نسعى إلى تشجيع جميع المطاعم على اتباع هذا المسار لتقديم خدمات متميزة لعملائهم”.

وتمنح جائزة “دليفركت ستار” رؤية واضحة وشاملة عن أداء الفائزين مما يعزز من مكانتهم كمقدمي خدمات متميزة للعملاء عبر المعالجة السلسة والصحيحة لطلبات الطعام عبر الإنترنت. سيحصل الفائزون على شهادة مطبوعة للاحتفاء بأدائهم، إلى جانب الجائزة. كما ستقوم دليفركت بتسليط الضوء على نجاح المطاعم الفائزة عبر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني ومشاركتها مع الشركاء في القطاع.