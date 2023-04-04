الإمارات، قفزة في مُصادرات أجهزة إصدار أصوات الطيور

ضبطت وصادرت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة 1460 جهاز إصدار أصوات الطيور في موسم رجوع هجرة الطيور في مارس الماضي، إذ زاد العدد (195 جهازاً) من 1265 جهاز في مارس العام الماضي، إلى 1460 جهاز في مارس 2021، وزادت أعداد الأجهزة المصادرة عن الفترات السابقة لعدة أسباب، من أبرزها: التوسع في نطاق التفتيش في الإمارة، وزيادة دوريات التفتيش.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:” تحرص الهيئة على تنفيذ مهماتها وأجندتها على أفضل وجه، في كل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي البيئي في مختلف أوساط المجتمع، تنفيذاً والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وترجمة لرؤيته في الحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي والاستدامة البيئية، وبناء على ذلك فإن الفرق المختصة تجوب مختلف المناطق وهي تتابع محاولات البعض للقيام بصيد جائر واستخدام أدوات وأجهزة لتنفيذ هذه المهمة غير القانونية وغير الإنسانية، وتعمل على ضبط ومصادرة تلك الأجهزة والمعدات، كما أنها تقوم بحملات توعية بخصوص مخاطر الصيد الجائر وضرورة ابتعاد السكان عنه”.

وبينت السويدي أنه تم تنفيذ مهمات الفرق في إطار ضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور في الإمارة، بناءً على القرارات والقوانين الصادرة من المجلس التنفيذي، والدعم المستمر اللامحدود من قبل الهيئة، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية لضبط ومصادرة أجهزة إصدار أصوات الطيور المحظورة، (موسم رجوع هجرة الطيور في شهر مارس الماضي)، بروح الفريق الواحد، والتعاون والتكاتف للقيام بالواجبات والمهام الموكلة إليهم، وتحقيق أهداف وتطلعات الهيئة، حيث سادت الإيجابية والجدية في العمل والعزيمة في التغلب على جميع التحديات والمخاطر، ما كان له الدور الأساسي في تغطية جميع مناطق إمارة الشارقة، وتحقيق الهدف المنشود.

مصادرة 1460 جهاز

وتمكنت فرق الهيئة الميدانية والمتخصصة خلال جولاتها في مختلف مناطق إمارة الشارقة بين (28 فبراير و 28 مارس 2021) من ضبط ومصادرة 1460 جهاز، حيث تستخدم تلك الأجهزة في صيد الطيور من خلال جذبها عبر الأصوات، إذ تؤدي إلى تجمع الطيور بأعداد كبيرة حوله، ومن ثم تنصب لها شباك لتقع فيها أو ترمى بواسطة بنادق الرش، حيث أن تداول مثل هذه الأجهزة يترتب عليها آثار سلبية على الحياة الفطرية وتدمير الثروات الطبيعية.

أسفرت الحملة التي تنفذها الفرق المختصة في موسم هجرة الطيور البرية 2023، عن مُصادرة 755 جهاز إصدار أصوات الطيور، و10 طيور مهاجرة، وتحرير 4 مخالفات بقيمة 40 ألف درهم، وذلك إثر حملاتها المستمرة ضمن حزمة مهماتها وأنشطتها الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها وصون التنوع الحيوي… pic.twitter.com/JM23E7qCRs — هيئة البيئة الشارقة (@EPAA_SHJ) April 4, 2023