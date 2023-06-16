أعلنت داماك العقارية، عن مواصلة تطوير مجتمعها الرئيسي الثالث “داماك لاجونز”، عبر منح عقود بناء جديدة بقيمة تزيد عن 235 مليون درهم إماراتي.

تم منح هذه العقود إلى كل من “هيلز آند فورت للإنشاءات المحدودة” و”إنشينت بيلدرز للمقاولات”. بموجب ذلك، ستتولى “هيلز آند فورت” مسؤولية بناء الطرق وأعمال البنية التحتية لمجمعي مالطا وفينيسيا، في حين ستعمل “إنشينت بيلدرز” على إنجاز حزمة أعمال البناء الرئيسية لـ 61 فيلا في مجمع بورتوفينو.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك : “إن منح عقود جديدة في داماك لاجونز دليل آخر على أن تطوير هذا المشروع يسير بخطى ثابتة. يسعدنا أن نرى مجتمعنا الرئيسي الثالث في دبي وهو يأخذ شكلاً جديداً عبر تسارع عمليات البناء والتطوير، حيث نتطلع إلى مواصلة الزخم، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية إلى عملائنا حسب الجدول الزمني المخطط له”.

ويقع مجتمع داماك لاجونز بالقرب من داماك هيلز، وهو ثالث مجتمع رئيسي لشركة داماك في دبي، ويمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 45 مليون قدم مربع.

وسيضم المجتمع عدداً من المرافق الخدمية والأنشطة الترفيهية والمجتمعية، مستوحاة من المدن والوجهات السياحية الشهيرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك: نيس، والمغرب، وإبيزا، وبورتوفينو، ومونت كارلو، وماربيا، وميكونوس، ومالطا، وسانتوريني، وكوستا برافا، وفينيسيا.

ويتمتع المجتمع بحياة معاصرة فاخرة مستوحاة من أجواء تلك الوجهات والمدن، ويحتوي على مزايا متعددة تشمل سينما عائمة، وعروض تفاعلية، وأحواض سباحة إنفينيتي، وحديقة مائية، وجهاز محاكاة لركوب الأمواج، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية أخرى، منها على سبيل المثال، تسلق الجدران، والانزلاق بالحبل، ومتنزه التزلج، وممشى يضم منافذ للبيع بالتجزئة، ومنافذ عالمية لتناول الطعام في النادي المجتمعي المتكامل (كلوب هاوس)، وغيرها من المزايا.

ومن المقرر أن يصبح المجتمع واحداً من أوائل المشاريع الحاصلة على شهادة “LEED” من الفئة الذهبية التي تُمنح لأكثر المشاريع استدامةً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تتوافق جميع الفلل والمباني مع نظام “السعفات الفضي” المعتمد لتصنيف المباني الخضراء في دبي، بالإضافة إلى اعتماد مبنيين تجاريين رئيسيين حاصلين على تصنيف “LEED” للفئة الذهبية، وهما النادي المجتمعي “كلوب هاوس” ومركز المبيعات.