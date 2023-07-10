الإمارات، ضبط أكثر من نصف مليون منتج مهرب ضمنها التبغ والمشروبات

أثمرت حملات خلال الفترة من عام 2021 الى 2023، عن تحرير 87 محضر ضبط، فيما بلغ عدد المنتجات الانتقائية المضبوطة 688,543 ألف منتج منها التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، في الوقت الذي ساهم فيه قسم المرصاد بضبط 39.5% من البضائع المهربة المضبوطة في إمارة أبوظبي.

وجاء الكشف عن ذلك خلال عقد الهيئة الاتحادية للضرائب في مقرها بإمارة أبوظبي اجتماعاً مع إدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي ، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الهيئة والإدارة فيما يتعلق بضبط السلع الانتقائية المهربة في إمارة أبوظبي والتي لم يتم سداد الضريبة المستحقة عليها و استعراض النتائج المحققة.

ويمتد نطاق الشراكة بين الهيئة الاتحادية للضرائب وقسم المرصاد ليشمل التعاون المشترك في ضبط جميع السلع الانتقائية المهربة في إمارة أبوظبي والتي لم يتم سداد الضريبة المستحقة عليها، وتشمل كل من: التبغ ومنتجاته، السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الالكترونية، أجهزة وأدوات التدخين الالكترونية، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة. وناقش الاجتماع الذي ترأسه مدير إدارة الدوريات الخاصة المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وسعادة خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وحضره أعضاء من إدارة الامتثال والانفاذ الضريبي في الهيئة وإدارة الدوريات الخاصة، آليات ضبط هذه المنتجات من خلال الحملات التي يقوم بها الفريق المشترك بين الهيئة وقسم المرصاد في مدينة أبوظبي وضواحيها بالإضافة إلى مدينة العين ومنطقة الظفرة في إطار خطط الهيئة للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية، وحماية التجارة الشرعية، ومنع بيع المنتجات المهربة داخل الدولة والتهرب من دفع ضريبتها.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحملات جاءت في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مُشددةً على ضرورة امتثال قطاعات الأعمال من منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية للتشريعات الضريبية بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته، وذلك تجنباً للتعرض للعقوبات والغرامات المطبقة في حال عدم الالتزام بالتشريعات والقوانين الضريبية. وقدم الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان الشكر للهيئة الإتحادية للضرائب على جهودها وسعيها الحثيث لتحقيق نظام ضريبي عادل يواكب رؤية دولة الامارات ويضمن تطبيق التشريعات والقوانين. مؤكداً على أن التعاون بين الإدارة والهيئة يصب في الصالح العام للدولة ويُسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية. بدوره وجه سعادة خالد البستاني الشكر لإدارة الدوريات الخاصة في شرطة أبوظبي وفريق المرصاد على جهودهم وتعاونهم الكبير، والدعم اللامحدود الذي يُقدم بشكل دائم ومستمر، ويسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لبناء نظام ضريبي متكامل وعادل في الدولة. كما أشاد سعادته بسرعة استجابة الفريق والتجاوب الفوري في الحالات الطارئة حمايةً لحقوق المستهلكين ولمكافحة التهرب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي. كما سلط الاجتماع الضوء على التحديات التي تواجه عمل الفريق وفرص التحسين المتاحة للخدمات، وسُبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة المستقبلية بين الهيئة وفريق المرصاد. حيث أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على اعتماد عمليات التفتيش التي تقوم بها على آليات رقابية إلكترونية متطورة تهدف لمنع بيع أو تداول أو تخزين أي نوع من المنتجات التي لم يتم استيفاء الضرائب المفروضة عليها، ومن بين هذه الآليات تثبيت “طوابع ضريبية رقمية” – مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة – على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات، كما أكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، لضمان تحقيق الامتثال الضريبي في جميع إمارات الدولة.